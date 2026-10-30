AI搶錢潮 兆豐銀行統籌主辦創意電子400億元聯貸 超額認購1.2倍

由兆豐銀行統籌主辦的創意電子400億元聯貸案今日簽約，共11家金融機構踴躍參與，認參金額達原定籌組目標的1.2倍，AI產業的集資熱潮由此顯見一斑。

創意電子為國內領先的客製化晶片設計服務公司，主要業務涵蓋客製化晶片及系統單晶片委託設計服務，以及晶圓製造與封裝整合服務。創意憑藉深厚的技術實力及完整的一站式設計服務平台，長期與主要股東台積電及全球知名雲端服務供應商維持緊密合作關係，並積極參與人工智慧及高效能運算相關晶片開發，在全球半導體產業鏈中占有重要地位。

尤其近年受惠於人工智慧、高效能運算及大型資料中心應用需求快速成長，帶動客製化晶片設計與量產需求顯著提升，創意營運表現持續亮眼，2026年前三季累計營收達新臺幣440.99億元，較去年同期成長102.83%，提前改寫全年歷史新高紀錄，也使銀行團非常看好營運前景。

兆豐銀行說明，本聯貸案將支應創意業務快速成長所需之部分營運資金需求，協助公司持續深耕全球布局，提供國際科技巨頭更即時、高效的高效能運算與 AI 晶片設計服務。

兆豐銀行也表示，聯貸案條件設計上，將結合永續績效連結指標，將創意在溫室氣體排放減量、節能率及節水率等永續成果列為利率調整機制，積極鼓勵科技產業邁向低碳轉型。這與兆豐銀行長期推動綠色金融、落實環境永續發展的策略不謀而合。