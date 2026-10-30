日本央行按兵不動 國銀：通膨持續走升、12月升息一碼可能性大增

日本央行決議按兵不動維持利率，但調高ETF年出售金額至8,600億日圓。國銀分析，在油價偏高、AI需求及弱勢日圓對中長期通膨存在上行風險的背景下，預期12月升息一碼的可能性上升。

日本央行理事以八比一通過利率決策，一如市場預期將基準利率維持在1.25%不變，仍處於1995年以來最高水準；且宣布自2027年起，ETF年出售金額由3,300億提高至8,600億日圓，但視金融市場變化保留彈性。

在經濟展望報告中，日本央行預估2026財年至2028財年的GDP預估值分別為0.7%、0.7%、0.8%；剔除生鮮食品及能源後的核心CPI則為2.4%、2.7%、2.3%，與7月比較，2027、2028財年預估皆上調0.1個百分點。

在日本央行決議維持利率不變後，市場隱含12月17日會議升息1碼機率約75.7%。國銀表示，考量日本基礎通膨持續走升，預期下次日本銀行升息時點提前至12月。

國銀業者分析主要兩個原因，第一，除了日本CPI、核心CPI外，由日本銀行發布的基礎通膨率已連續3個月超過2%目標，並持續上升；第二，日銀總裁植田和男在10月中表示，政策重心近期已轉向確保通膨穩定在2%左右，基礎通膨已大致處於2%左右，不能容忍接下來進一步走高。綜合上述兩大原因，預期下次升息時點預估將提前至2026年12月。