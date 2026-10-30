日央行按兵不動符預期 日圓表現平淡 外銀：12月升息已反映市場定價

日本央行今（30）日召開貨幣政策會議，決定維持現行1.25%左右的政策利率。因先前市場已高度預期按兵不動，日圓兌美元僅略升至157.5區間內震盪，另市場也預期受高油價持續帶來的壓力，日本央行上調2027年通膨預測。12月升息已基本反映在市場定價中。

滙豐銀行指出，9月美元兌日圓短暫回落至153附近，隨後走勢出現逆轉。在美債收益率上行以及日本銀行政策不及預期的推動下，日圓重回熟悉的155–160交易區間。日本政策推進以及外匯干預風險將限制美元兌日圓的上行空間。

滙豐觀察日圓持續升值所需的條件包括實際利率為正、財政可信度以及更廣泛的國內資本留存尚未全部滿足。日本銀行可能會在10月30日維持利率不變，但受高油價持續帶來的壓力影響，或上調2027年通膨預測。12月升息已基本反映在市場定價中。

此外，滙豐提到有關日本政府養老投資基金調整資產配置的猜測，仍是日圓的一個潛在催化因素。若資產配置重點從外國資產轉向國內債券，將利多日圓。日本政府養老投資基金將於11月6日公布第3季業績；關鍵問題在於其是否已在允許的區間內上調日本國債配置比例。