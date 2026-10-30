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全聯旗下全支付進駐 Samsung Wallet！業界首創深度整合手機智慧錢包

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全支付進駐 Samsung Wallet！業界首創深度整合手機智慧錢包，一滑即用包辦付款、乘車與儲值，綁定消費最高享 5%回饋。全支付／提供
全支付進駐 Samsung Wallet！業界首創深度整合手機智慧錢包，一滑即用包辦付款、乘車與儲值，綁定消費最高享 5%回饋。全支付／提供

支付市場迎來重大突破！全支付30日宣布與三星電子合作，正式進駐Samsung Wallet，成為首家與手機內建錢包深度整合的電子支付品牌。新服務將於11月1日上線，支援2022年起上市的Samsung Galaxy手機，用戶可直接透過Samsung Wallet使用全支付付款、乘車碼及帳戶儲值等功能，進一步擴大行動支付應用場景。

全支付表示，此次整合Samsung Wallet，除了提供掃碼付款，也將乘車碼、帳戶儲值及優惠活動登錄等功能納入手機錢包，使用者不必頻繁切換App，即可完成日常消費及交通支付，PX Pay升級全支付用戶也適用。

在適用機型方面，Samsung Wallet全支付服務支援2022年至2026年上市的各款Samsung Galaxy手機，並涵蓋未來新上市機型。用戶須將Samsung Wallet更新至6.8.67版以上，透過「新增卡片」中的「掃碼付款」功能，即可綁定全支付帳戶。

全支付指出，完成綁定後，用戶可直接從Samsung Wallet開啟全支付乘車碼，搭乘雙北大眾運輸及基隆公車，也能使用全點或國泰世華小樹點（信用卡）折抵消費金額，最高可全額折抵。

此外，搭配國泰世華CUBE信用卡「全支付」專屬權益方案，透過Samsung Wallet使用全支付綁定CUBE信用卡付款，在全聯實體門市及全支付全台超過37萬個合作據點消費，均可享筆筆2%小樹點（信用卡）回饋。

為推廣新服務，全支付自10月30日起開放優惠活動登錄，11月1日至2027年1月31日期間，用戶在全聯、大全聯及全支付合作實體通路，透過Samsung Wallet綁定全支付完成首筆消費，不限金額享3%全點回饋，單筆消費滿800元最高享5%回饋，每帳號限回饋一次，回饋上限40全點。

全支付另於11月1日至30日推出抽獎活動，用戶完成綁定並於合作實體通路消費，即有機會抽中市價5萬9,900元的Samsung Galaxy Z Fold8（256GB），共抽出10名，消費筆數越多，中獎機會越高。

Samsung 全支付 錢包

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