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股匯雙殺 外資大舉匯出 台幣重貶1.3角破32.6關卡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
股匯雙殺 外資大舉匯出使台幣重貶1.3角破32.6關卡。聯合報系資料照
股匯雙殺 外資大舉匯出使台幣重貶1.3角破32.6關卡。聯合報系資料照

股匯雙殺，美股四大指數全面重挫使台股今日一開盤之後就重挫逾1500點，盤中最重跌1642點，也拖累台幣匯價，開盤後不久就重貶超過1角，匯價接連貶破32.5、32.6元兩道防線，最低來到32.676，上午的匯率震盪幅度已經接近2角。

匯銀人士指出，在上午11點前後央行出手阻貶的力道加劇，目標希望能夠把台幣的匯價拉回32.6的關卡之內，出口商也拋匯助陣，匯價一度急拉回32.55元，不過由於外資匯出力道太強，台幣匯價之後又再變破32.6元，午盤暫以32.622元作收，上午台北外匯經紀公司的成交量為12.32億美元。

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