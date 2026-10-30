股匯雙殺 外資大舉匯出 台幣重貶1.3角破32.6關卡

日本央行今（30）日召開貨幣政策會議，決定維持現行1.25%左右的政策利率。因先前市場已高度預期按兵不動，日圓兌美元僅略升至157.5區間內震盪，另市場也預期受高油價持續帶來的壓力，日本央行上調2027年通膨預測。12月升息已基本反映在市場定價中。

2026-10-30 13:02