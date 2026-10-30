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瞄準第4季旅遊旺季 富邦 J 卡日韓泰最高6%、交通卡儲值最高10%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

國人出國旅遊熱度持續攀升，交通部觀光署觀光最新統計顯示，2026年1至9月國人赴日人次近600萬，穩居國人最愛旅遊目的地。台北富邦銀行表示，隨著旅客愈發重視行程效率與旅遊體驗，交通票證、主題樂園及數位支付已成為赴日熱門消費場景。看準第4季旅遊旺季，富邦J卡聚焦「交通、體驗、支付」三大面向推出優惠，除享日韓泰最高6%回饋及日本三大交通卡儲值最高10%回饋外，更加碼提供日本環球影城優先體驗券及旅遊平台限定優惠。

今年富邦J卡特別推出大阪環球影城專屬禮遇，為赴日旅遊卡友增添旅程亮點。卡友赴日旅遊期間，只要於兌換日前7日內完成指定消費門檻，即可兌換限量「瑪利歐賽車～庫巴的挑戰書～™」優先體驗券。超級任天堂世界™向來是園區內最熱門的主題園區之一，入場及設施體驗往往吸引大批遊客排隊等候，卡友憑優先體驗券不僅享有保證入場資格，更可減少排隊時間，輕鬆暢玩人氣設施；若卡友準備規劃秋冬出遊行程，透過KKday及Klook預訂機票、機加酒、滑雪行程及指定住宿商品，亦可享專屬折扣優惠，協助旅客輕鬆安排行程，同時節省旅遊預算。

除了熱門景點專屬禮遇外，J卡也持續提供海外消費回饋。於日本實體特店刷J卡單筆消費滿新台幣1,000元並登錄，可享加碼3%回饋，搭配卡片原有權益最高可獲6%回饋；若以Apple Pay綁定J卡儲值Suica、PASMO或ICOCA等日本三大交通卡，單筆滿新台幣2,000元並登錄，含原權益最高可享10%回饋。

此外，備受卡友歡迎的新戶滿額禮也再延續。即日起至12月31日止，新戶申辦J卡正卡，核卡後30日內新增3筆一般消費且每筆滿新台幣1,000元，同時完成指定自動扣繳或電子帳單設定及活動登錄，即可獲得TRAVEL FOX 25吋上掀式行李箱最新雙開款，兼具收納便利性與實用機能。

北富銀表示，隨著海外旅遊持續熱絡，信用卡服務已從單純支付工具逐步延伸至旅遊生活的重要夥伴。未來將持續結合數據洞察與場景經營，圍繞旅遊、娛樂及日常消費等核心需求，打造更貼近客戶生活的用卡體驗，讓每一次消費都能創造更多價值，也讓卡友在探索世界的同時，享有更便利、安全且有感的金融服務。

富邦 日韓 環球影城

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