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央行鬆綁、換屋進場 住商：10月房市買氣月增9%、年增7.4%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

十月已到月底，住商機構統計旗下加盟店十月份成交件數後發現，比起上月交易略增9.0%，但比去年增加7.4%，區域消長各見，在月成交上，高雄表現最弱，其餘縣市成長，在年表現上，北市、高雄疲軟，其餘四都堪稱穩健。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，央行理監事會態度明確後，對於買氣的確有挹注，特別是換屋族意願增加，不過價格目前還是鐵板一塊，加上賣壓區陰影仍在，短期內市場依舊各自表述。

縱觀各縣市交易狀況呈現各自表現，10月北市年減6.1%，新北市年增16.7%，桃園市年增14.3%，台中市年增22.6%，台南市年增7.5%，高雄市年減10.3%，全國年增7.4%。

而與上月相比，北市月增5.1%，新北市月增25.4%，桃園市月增15.7%，台中市月增20.1%，台南市月增5.6%，高雄市月減7.8%，全國月增9.0%；徐佳馨認為，面對未來市況，因為股市震盪不已，市場信心面趨軟，央行理監事會後釋出善意，房市也將穩健打底。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，蛋黃買氣逐漸加溫，顯見買方對市場態度更為明確，不過利率攀高等壓力，對買氣是一大影響，中長線來說，特別要注意的是賣壓區出現恐慌性停滯性賣盤，而民眾最在意的價格恐怕還是呈現「區間整理、強者恆強」的情況。

央行 住商 買氣

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