銀行點數進入虛擬資產場景 HOYA BIT攜手一銀 粉獅幣開放兌換USDT

銀行點數進入虛擬資產使用場景。台灣加密貨幣交易所HOYA BIT今日宣布與第一銀行合作，串接一銀粉獅幣點數生態，即日起用戶可將手中的粉獅幣兌換為美元穩定幣 USDT。這是一銀首度與虛擬資產服務業者（VASP）合作，也讓銀行點數在咖啡、票券之外，多了一個虛擬資產的全新應用場景。

HOYA BIT 加密貨幣交易所創辦人彭云嫻表示，此次合作是希望建立銀行既有客戶、點數生態與合規虛擬資產服務之間的連結。隨著穩定幣逐步進入金融應用場景，HOYA BIT 將持續與金融機構合作，探索更多符合台灣監理架構的數位資產服務模式。

粉獅幣是一銀長期經營的點數生態平台，過去提供生活用品、票券及數位商品等兌換項目，如今首度納入USDT，為國內首見銀行生態點數結合穩定幣的應用。適逢《虛擬資產服務法》今年6月三讀通過，台灣虛擬資產市場邁入專法時代，這項合作也為數位資產走進日常金融服務立下新的里程碑。

此次合作由HOYA BIT負責虛擬資產兌換服務。HOYA BIT為國內依法完成洗錢防制登記的虛擬資產服務業者，也是目前全台唯一全年皆可出金並到帳的交易所。

USDT是全球流通量最高的美元穩定幣，價值與美元 1:1 掛鉤，背後由發行商Tether以現金、美國公債等準備金支撐。用戶將點數兌換為USDT後，可以持有該數位資產，也可以透過HOYA BIT的閃兌服務，交易其他HOYA BIT支援的比特幣（BTC）、以太幣（ETH）等主流幣種，也可以換回新台幣並提領至銀行帳戶。

HOYA BIT表示，即日起，用戶登入一銀粉獅幣平台，即可選擇兌換5或10 USDT，取得兌換序號後，於HOYA BIT 帳戶完成兌換即可入帳。首波共開放1,000 份，兌完為止。

HOYA BIT表示，秉持「讓投資世界從這裡開始」的品牌理念，該公司長期致力於降低加密貨幣的入門門檻，讓數位資產成為人人都能參與的普惠金融。HOYA BIT 觀察，不少民眾對加密貨幣早已躍躍欲試，只是還在等一個合適的起點。此次攜手一銀，以用戶手上現成的點數作為入口，不必另外準備資金、也不必跑入金流程，就能開啟人生第一筆加密交易，正是這項理念的具體實踐。