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台股跌逾千點盤中失守半年線 新台幣貶中透穩
台股今早跌逾千點，開低走低後震盪，盤中失守「45K」跌破半年線；相對今早台股的狂風暴雨，新台幣匯價貶中透穩，早盤以32.52開盤，小貶2.8分，開盤45分鐘內最低匯價32.666。
在國際金融方面，本周歐洲央行維持政策利率不變，總裁拉加德表示政策路徑，將取決於後續數據並警示能源通膨風險。
美國9月PCE物價年增3.6%，核心PCE年增3.1%，兩者均符合預期；能源產品價格月增9.2%。
在地緣政治方面，美國副總統范斯試圖重啟和平談判，以避免美國再次對伊朗發動攻擊。早盤美元指數回跌至101.63。
匯銀表示，今天為月底日，預估有部分出口商美元賣盤，有助於穩匯。
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