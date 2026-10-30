台股跌逾千點盤中失守半年線 新台幣貶中透穩

銀行點數進入虛擬資產使用場景。台灣加密貨幣交易所HOYA BIT今日宣布與第一銀行合作，串接一銀粉獅幣點數生態，即日起用戶可將手中的粉獅幣兌換為美元穩定幣 USDT。這是一銀首度與虛擬資產服務業者（VASP）合作，也讓銀行點數在咖啡、票券之外，多了一個虛擬資產的全新應用場景。

2026-10-30 10:36