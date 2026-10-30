2026國泰資產管理高峰會盛大登場 國泰投信資產管理規模年增近六成

全球投資市場進入「新常態」，地緣政治、AI科技浪潮及供應鏈重組加速資產配置變化；台灣也隨財富快速累積，走向財富管理的新階段。國泰金控（2882）10月30日舉辦2026國泰資產管理高峰會，以「引領新常態：打造穩健投資新典範」為主軸，邀集貝萊德（BlackRock）、PIMCO（品浩）、摩根大通（J.P. Morgan）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛（Goldman Sachs）、路博邁（Neuberger）等海內外具影響力投資權威，與國泰專家深度對談，並由國際知名金融資訊與科技提供商彭博（Bloomberg）的專業人士擔任引談人，深度剖析總經脈動、科技趨勢、全球供應鏈變化等議題。隨著國泰金控資產管理布局邁入新階段，國泰投信亦以雙投資長制度、獨立研究部門及國際級投研系統三大面向，深化專業治理與投資管理能力。

峰會上半場聚焦全球總經與投資市場新局，由貝萊德全球固定收益投資長暨環球資產配置投資團隊主管Rick Rieder、PIMCO集團總裁Christian Stracke、摩根大通首席經濟學家Bruce Kasman等國際級專家，與國泰人壽資深副總經理暨國泰投顧董事長王怡聰、國泰資產管理暨國泰世華銀行首席經濟學家林啟超同台，剖析全球市場變化與投資機會。

下半場則以「產業新常態：AI下一步與衍生商機」、「投資新常態：資產配置變化與產品定位」、「區域新常態：政策引導下的供應鏈變化」三大分場，邀集海內外投研專家與國泰投信資深副總林士喬、國泰投信資深副總鄭立誠等國泰投研團隊，從產業、資產與區域等不同視角，提供投資人全球布局觀點。

截至2026年9月底，國泰投信資產管理規模（AUM）約新台幣3.61兆元，較去年同期成長55.6%，年增約1.29兆元，展現資產管理業務成長動能。

隨資產管理規模與業務範疇持續擴大，國泰投信今年進一步採行雙投資長（CIO）制度，由資深副總林士喬與鄭立誠共同擔任投資長，相較過往由單一CIO統籌整體投資業務，轉為專業分工與共同治理的新架構。其中，林士喬主責全委、類全委、交易及投資管理，著重機構資產管理、交易執行及整體投資治理；鄭立誠則主責共同基金、ETF基金管理、產品策略及次級市場流動性管理，聚焦共同基金投資管理與產品策略發展。兩位CIO雖然依專業分工，針對重大市場變化、跨資產配置、產品策略等議題，仍會透過既有投資決策及溝通機制共同討論，讓投資端與產品端能更緊密連結，強化組織韌性。

在投研人才方面，因應國泰人壽投研人才挪移，國泰投信持續整合國泰人壽長期累積的投資經驗與專業資源，今年已完成國內外股票資產及近60名投研人才移轉；國泰投信亦成立獨立研究部門，研究範圍涵蓋國內外主要市場與主流產業，厚植投資研究深度與廣度，積極培養投資研究人才。此外，國泰投信已於今年下半年，積極展開國際級投研系統BlackRock Aladdin投資風險管理平台導入前置作業，以全產品線為導入目標，預計將於2027年底完成。未來，經理人即可藉由國際級投資組合管理與風險分析工具，來管理投資組合，更有效地掌握市場契機與風險，以提供投資人更好的服務。

國泰金控管理逾新台幣14兆元資產，累積超過60年海內外投資經驗，服務全台超過1,500萬名客戶，為台灣最大企業投資機構之一。面對亞洲資產管理中心政策帶來的發展契機，國泰金控將持續以投信為核心，整合銀行、保險的客戶、通路與專業資源，深化高資產服務、跨境配置及財富傳承布局，秉持「夠穩健，才能靈活前進」的精神，從規模成長邁向專業管理，持續提升投資研究、風險控管及營運效率，強化連結台灣資金與全球市場的國際級資產管理平台競爭力。