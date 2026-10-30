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HOYA BIT 攜手第一銀行粉獅幣開放兌換 USDT 新戶最高領10 USDT

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 10月30日宣布與第一銀行合作，串接第一銀行粉獅幣點數生態，即日起用戶可將手中的粉獅幣兌換為美元穩定幣 USDT。HOYA BIT／提供
台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 10月30日宣布與第一銀行合作，串接第一銀行粉獅幣點數生態，即日起用戶可將手中的粉獅幣兌換為美元穩定幣 USDT。HOYA BIT／提供

銀行點數正式進入虛擬資產使用場景！台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT 30日宣布與第一銀行合作，串接第一銀行粉獅幣點數生態，即日起用戶可將手中的粉獅幣兌換為美元穩定幣 USDT。這是第一銀行首度與虛擬資產服務業者（VASP）合作，也讓銀行點數在咖啡、票券之外，多了一個虛擬資產的全新應用場景。

HOYA BIT 加密貨幣交易所創辦人彭云嫻表示：「此次合作是希望建立銀行既有客戶、點數生態與合規虛擬資產服務之間的連結。隨著穩定幣逐步進入金融應用場景，HOYA BIT 將持續與金融機構合作，探索更多符合台灣監理架構的數位資產服務模式。」

粉獅幣是第一銀行長期經營的點數生態平台，過去提供生活用品、票券及數位商品等兌換項目，如今首度納入 USDT，為國內首見銀行生態點數結合穩定幣的應用。適逢《虛擬資產服務法》今年 6 月三讀通過，台灣虛擬資產市場邁入專法時代，這項合作也為數位資產走進日常金融服務立下新的里程碑。

此次合作由 HOYA BIT 負責虛擬資產兌換服務。HOYA BIT 為國內依法完成洗錢防制登記的虛擬資產服務業者，也是目前全台唯一 365 天皆可出金並到帳的交易所，用戶不論週末或連假都能即時調度資金，接軌國際行情不斷線。

USDT 是全球流通量最高的美元穩定幣，價值與美元 1:1 掛鉤，背後由發行商 Tether 以現金、美國公債等準備金支撐，Tether 已於今年 8 月完成由四大會計師事務所之一 KPMG 執行的首次完整財務審計，並取得無保留意見。用戶將點數兌換為 USDT 後，可以持有該數位資產，也可以透過 HOYA BIT 的閃兌服務，交易其他 HOYA BIT支援的比特幣（BTC）、以太幣（ETH）等主流幣種，也可以換回新台幣並提領至銀行帳戶。

即日起，用戶登入第一銀行粉獅幣平台，即可選擇兌換 5 或 10 USDT，取得兌換序號後，於 HOYA BIT 帳戶完成兌換即可入帳。首波共開放 1,000 份，兌完為止。

完成兌換再送 5 USDT！前 100 名新戶再加碼

為歡慶第一銀行粉獅幣合作上線，HOYA BIT 同步推出兌換加碼活動，新舊用戶都能參加。

活動期間為11 月 1 日至 12 月 31 日23:59，HOYA BIT 全體用戶於活動期間使用粉獅幣兌換 USDT，並於 HOYA BIT 完成入帳，即贈 5 USDT，每人限領一份；活動期間使用邀請碼「hoya11」註冊之新用戶，須於完成銀行帳戶綁定後 7 天內，將粉獅幣兌換之 USDT 於 HOYA BIT 平台完成入帳，依入帳時間排序，前 100 名再加贈 5 USDT，符合條件之新戶最高可領 10 USDT。

秉持「讓投資世界從這裡開始」的品牌理念，HOYA BIT 長期致力於降低加密貨幣的入門門檻，讓數位資產成為人人都能參與的普惠金融。HOYA BIT 觀察，不少民眾對加密貨幣早已躍躍欲試，只是還在等一個合適的起點。此次攜手第一銀行，以用戶手上現成的點數作為入口，不必另外準備資金、也不必跑入金流程，就能開啟人生第一筆加密交易，正是這項理念的具體實踐。

第一銀行 銀行 加密貨幣

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