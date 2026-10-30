央行理事促貨幣政策正常化…脫離低利率陷阱 抵禦台幣貶值壓力

中央銀行昨（29）日公布今年第3季理監事聯席會議議事錄摘要，對於利率決策，多數理事贊成維持不動，但有兩位理事主張升息，除擔憂未來通膨壓力，更有一人直言，「現在是讓貨幣政策正常化好時機」，呼籲啟動升息讓台灣脫離低利率陷阱。

但有理事反駁，台灣通膨控制良好、經濟持續成長，目前政策利率已是2009年以來最高，並無低利率陷阱或貨幣政策正常化的問題。

根據議事錄摘要，央行理事對利率決議態度分歧，有兩位鷹派理事主張升息，一位理事對未來通膨壓力非常顯著表示擔憂，原因是近幾個月生產者物價指數（PPI）中的國產內銷物價指數年增率攀升，未來可能轉嫁至消費者物價指數（CPI），且進口物價持續走升，若央行維持利率不變， 美、台利差擴大，將加重新台幣貶值壓力，推升進口物價壓力。

另一名鷹派理事提到，「現在是讓貨幣政策正常化的好時機」。他指出，當前升息不是為抑制景氣波動、也不是要對抗通膨，而是導正過低的利率，以維持貨幣政策中性立場，並兼顧經濟穩定，讓台灣能夠脫離低利率陷阱；這位理事表示，台灣目前經濟成長狀況非常好，但通膨風險續存，今、明年1年期定存實質利率仍為負值，隱含央行貨幣政策可能過於寬鬆。

不過，有理事有不同看法，指出日本過去長期陷入通縮、經濟成長停滯，並長期採取零利率甚至負利率政策，近年才逐步升息邁向正常化；反觀台灣，長期通膨控制良好、經濟持續成長，政策利率均為正值，目前更已是2009年以來最高，應無低利率陷阱問題。

贊成利率維持不變的理事指出，通膨尚屬可控，考量升息將造成全面性影響，對傳產及中小微企業衝擊恐較大，因此支持政策利率維持不變。