投保資安險 半導體業居冠

企業投保資訊安全相關保險逐年遞增，根據金管會統計，2021年產險公司的資安險保費收入僅2.38億元，去年來到5.12億元，今年截至上半年則已累計3.19億元，其中又以半導體業投保金額最多，且連年蟬聯冠軍，金融保險業次之，但實際發生資安問題的頻率不高，今年上半年理賠金額僅25萬元，顯示企業愈趨重視資安議題。

金管會保險局副局長蔡火炎昨（29）日指出，產險公司資安險保費收入已由2018年的8,908萬元逐年攀升，統計2021年起，每年的資安險保費收入分別為2.38億、4.06億、5.28億、5.26億、5.12億元，以及今年上半年累計為3.19億元，呈現穩定增長趨勢。

若從產業別來看，蔡火炎表示，2024至2026年上半年間，資安險保費收入最多的產業來自半導體業，金融保險業亦連三年排名第二。