花旗新客戶中心邁大步

花旗全新客戶中心正式啟用，以「地景、海景、文化」三大主題貫穿整體空間設計，不僅打造彰顯在地特色與國際格局的尊榮客戶體驗空間，提供客戶更優質、更便利的交流與服務場域，也彰顯花旗持續投資台灣、深化客戶關係及深耕在地市場的長期承諾。

開幕典禮由花旗集團企業服務與公共事務主管Edward Skyler、花旗日本、北亞及澳洲區域暨銀行業務負責人龍明睿（Marc Luet），以及花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長張聖心（Christie Chang）共同出席。

Edward Skyler表示，花旗自1964年進入台灣以來，始終與台灣共同成長。如今，花旗正大幅投資在台業務布局，將辦公據點整合至同一地點，而這項轉型則從全新客戶中心起步。客戶始終是花旗業務與使命的核心，透過花旗遍及亞洲及全球的網絡，花旗致力協助台灣客戶連結世界、提升競爭力。

龍明睿表示，台灣擁有高度成熟且具競爭力的經濟體，不僅是全球科技創新的重鎮，更在全球科技與製造供應鏈中扮演關鍵角色。此次客戶中心的啟用，是花旗台灣發展的重要里程碑，彰顯花旗深耕台灣市場的長期承諾。台灣，不僅是花旗在亞洲的重要市場，更是全球策略布局中的關鍵據點。

張聖心則強調，客戶中心啟用不僅代表全新空間的落成，更體現花旗長期服務台灣客戶、陪伴企業持續發展的重要承諾。花旗始終將客戶置於所有業務的核心，而全新客戶中心正是這項理念的具體展現。透過更完善的空間規劃與服務體驗，客戶中心將成為花旗與客戶深化交流、分享洞察及共同探索創新解決方案的重要平台。未來，花旗將持續整合集團資源與專業能力，協助客戶將願景轉化為實際成果。