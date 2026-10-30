台企銀金融教育獲肯定

台灣企銀秉持普惠金融理念，透過創新、多元且貼近生活的方式，將金融知識帶入不同年齡層及生活場域，於金融監督管理委員會主辦的2026年「金融教育貢獻獎」中，獲「最佳普惠獎」卓越獎及「最佳投入獎」雙項殊榮，展現台灣企銀深耕金融教育的具體成果。

「最佳普惠獎」卓越獎表彰台灣企銀依不同世代需求設計信託教育活動，其中針對高齡族群，以互動遊戲及「信任種子儀式」寓教於樂，引導長者認識信託，並邀請長者書寫心願卡，將心願卡與種子結合永續理念，種入以NG尿布紙漿再生利用材料製成的聚合物中，象徵台灣企銀在長者心中種下「信任與承諾」。

針對青年族群，台灣企銀參與校園徵影活動，鼓勵學生以影像創作將信託融入生活故事，從資產守護及人生規劃等面向認識信託制度，讓金融知識以更貼近年輕世代的方式傳遞，皆展現台灣企銀金融教育的創新與普惠精神。

台灣企銀亦積極配合金管會銀行局推動「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」，2025年共辦理46場活動，受益人次達2,844人，透過深入校園及社區，將金融知識帶到民眾身邊，並依不同族群需求規劃適切的金融教育內容，讓金融知識更貼近民眾日常生活，榮獲「最佳投入獎」殊榮。

台灣企銀持續培養「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」等專業人才，深化同仁於高齡金融、信託規劃及資產傳承等領域的專業知能，整合內部資源並深化跨業合作，提供客戶多元且完善的信託服務，致力成為客戶信託規劃首選最佳夥伴。