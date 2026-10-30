三商壽號召民眾捐熱血

為響應捐血公益、挹注醫療用血需求，玉山金控子公司三商壽將於11月2日至11月27日期間，在宜蘭及花蓮舉辦「三商有愛 熱血常在」冬季捐血活動，邀請民眾挽袖捐血，以實際行動傳遞愛與關懷。本活動持續推動11年，累計吸引逾2萬人次參與，展現企業長期投入公益、關懷生命的堅定承諾。

三商壽連續四年攜手罕見疾病基金會，呼籲社會大眾響應捐血公益，並支持「罕病兒童醫療照護計畫」。透過捐血活動支持醫療用血需求，同時以實質捐款協助罕病兒童醫療照護，讓關懷落實於不同需求，陪伴病童與家庭勇敢面對挑戰。

本次冬季捐血活動於宜蘭捐血站、羅東萬連號捐血車及花蓮捐血站舉辦，邀請在地民眾與熱心公益的夥伴共同參與。為感謝民眾的熱情響應，凡於活動期間參與捐血者，可獲得實用的多功能數據線（數量有限，送完為止）。三商壽表示，公益的價值不僅在於單次付出，更在於持續深耕；期盼藉由穩定推動捐血與關懷弱勢，帶動同仁、保戶與社會大眾共襄盛舉。

三商壽秉持實踐企業社會責任精神，持續以多元公益行動回應社會需求，將愛心延伸到各個角落，履行對社會的長期承諾。隨著三商壽加入玉山金控，未來將持續結合企業資源與在地力量，攜手社會各界推動公益、促進社會共好，讓溫暖持續傳遞，共同打造更具韌性與溫度的永續社會。