聽新聞
0:00 / 0:00

三商壽號召民眾捐熱血

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
三商壽「三商有愛 熱血常在」冬季捐血活動於11月2日至27日在宜蘭及花蓮溫馨展開，號召民眾挽袖傳愛。玉山金控／提供
三商壽「三商有愛 熱血常在」冬季捐血活動於11月2日至27日在宜蘭及花蓮溫馨展開，號召民眾挽袖傳愛。玉山金控／提供

為響應捐血公益、挹注醫療用血需求，玉山金控子公司三商壽將於11月2日至11月27日期間，在宜蘭及花蓮舉辦「三商有愛 熱血常在」冬季捐血活動，邀請民眾挽袖捐血，以實際行動傳遞愛與關懷。本活動持續推動11年，累計吸引逾2萬人次參與，展現企業長期投入公益、關懷生命的堅定承諾。

三商壽連續四年攜手罕見疾病基金會，呼籲社會大眾響應捐血公益，並支持「罕病兒童醫療照護計畫」。透過捐血活動支持醫療用血需求，同時以實質捐款協助罕病兒童醫療照護，讓關懷落實於不同需求，陪伴病童與家庭勇敢面對挑戰。

本次冬季捐血活動於宜蘭捐血站、羅東萬連號捐血車及花蓮捐血站舉辦，邀請在地民眾與熱心公益的夥伴共同參與。為感謝民眾的熱情響應，凡於活動期間參與捐血者，可獲得實用的多功能數據線（數量有限，送完為止）。三商壽表示，公益的價值不僅在於單次付出，更在於持續深耕；期盼藉由穩定推動捐血與關懷弱勢，帶動同仁、保戶與社會大眾共襄盛舉。

三商壽秉持實踐企業社會責任精神，持續以多元公益行動回應社會需求，將愛心延伸到各個角落，履行對社會的長期承諾。隨著三商壽加入玉山金控，未來將持續結合企業資源與在地力量，攜手社會各界推動公益、促進社會共好，讓溫暖持續傳遞，共同打造更具韌性與溫度的永續社會。

三商壽 捐血 玉山金控

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台電捐血活動 空軍馬公基地官兵響應

南山人壽原鄉關懷列車連續4年啟程 攜手刑事警察局進原鄉防詐

這群12人連3年捐款逾千萬 助台南學校進用特教助理員

元大人壽攜手天馬戲創作劇團前進雙溪國小 點亮偏鄉學童視野

相關新聞

富邦壽砸285億投資AI算力 台新新光金將發債100億元

金控及旗下子公司投資、發債動作一波接一波。富邦金控昨（29）日公告，子公司富邦人壽董事會通過兩大計畫，包括斥資最高285億元投資人工智慧（AI）算力中心，以及擬發行上限400億元次順位公司債；台新新光金控同日也宣布，擬發行上限100億元普通公司債，用於償還到期債務。

券商借錢給大戶 可查信用

跨業聯徵10月底上路，同樣是新增借錢投資，民眾向銀行借，金額再小也須被查券商信用；向券商借，卻得達大額門檻才會被要求查銀行負債，形成「銀行大小戶都查、券商只要求查大戶」的反差。

彰銀主辦世平聯貸案

彰化銀行與兆豐銀行昨（29）日宣布，聯手主辦大聯大旗下世平集團新台幣196.6億元及5.122億美元聯貸案，合計折合約新台幣363億元。資金主要用於中期營運周轉，支應全球供應鏈調整及產業發展需求。

投保資安險 半導體業居冠

企業投保資訊安全相關保險逐年遞增，根據金管會統計，2021年產險公司的資安險保費收入僅2.38億元，去年來到5.12億元，今年截至上半年則已累計3.19億元，其中又以半導體業投保金額最多，且連年蟬聯冠軍，金融保險業次之，但實際發生資安問題的頻率不高，今年上半年理賠金額僅25萬元，顯示企業愈趨重視資安議題。

三商壽號召民眾捐熱血

為響應捐血公益、挹注醫療用血需求，玉山金控子公司三商壽將於11月2日至11月27日期間，在宜蘭及花蓮舉辦「三商有愛 熱血常在」冬季捐血活動，邀請民眾挽袖捐血，以實際行動傳遞愛與關懷。本活動持續推動11年，累計吸引逾2萬人次參與，展現企業長期投入公益、關懷生命的堅定承諾。

花旗新客戶中心邁大步

花旗全新客戶中心正式啟用，以「地景、海景、文化」三大主題貫穿整體空間設計，不僅打造彰顯在地特色與國際格局的尊榮客戶體驗空間，提供客戶更優質、更便利的交流與服務場域，也彰顯花旗持續投資台灣、深化客戶關係及深耕在地市場的長期承諾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。