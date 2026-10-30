彰化銀行（2801）與兆豐銀行昨（29）日宣布，聯手主辦大聯大旗下世平集團新台幣196.6億元及5.122億美元聯貸案，合計折合約新台幣363億元。資金主要用於中期營運周轉，支應全球供應鏈調整及產業發展需求。

本次聯貸涵蓋世平興業、世平國際（香港）及WPI Technology Pte. Ltd.三家公司，由彰銀及兆豐銀擔任額度管理銀行，另有華南銀、台北富邦銀、第一銀、合庫、台企銀、中國銀行及農業金庫等金融機構參與，順利完成募集。

聯貸案昨日舉行簽約儀式，由彰銀董事長胡光華代表銀行團，與世平集團董事長張蓉崗簽約。

彰銀指出，銀行團踴躍參與，展現對世平集團營運體質及發展前景的支持。

世平興業成立於1980年，為全球第一大半導體零組件通路商「大聯大控股」旗下核心成員，深耕半導體及電子零組件代理領域逾40年，代理經銷超過50個國際品牌。

世平集團營運據點遍及台灣、中國大陸、香港、東南亞及亞太主要城市，憑藉全球供應鏈管理、物流倉儲及技術支援能力，提供客戶一站式半導體零組件供應服務，建立跨區域供應鏈布局。

隨人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、車用電子、5G通訊及綠能轉型等應用快速興起，帶動半導體與電子零組件市場需求。

世平集團也持續優化產品組合，深耕高附加價值技術應用市場，協助下游客戶加速產品研發與量產上市。

對半導體通路商而言，除了掌握AI及新興應用商機，全球採購、庫存及貨款周轉也是營運重要環節。

此次聯貸以中期營運周轉金為主，有助世平集團維持資金調度彈性，因應全球供應鏈重組及技術升級需求。

彰銀表示，此次攜手兆豐銀完成大型聯貸案，不僅展現銀行團對本土半導體供應鏈的支持，也凸顯金融業在企業跨境營運及產業升級過程中的資金支援角色。

未來彰銀將持續提供多元融資方案、金融商品及跨境金融服務，並結合ESG永續金融理念，協助企業因應市場變局、強化營運韌性及推動轉型升級。