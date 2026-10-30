券商借錢給大戶 可查信用

跨業聯徵10月底上路，同樣是新增借錢投資，民眾向銀行借，金額再小也須被查券商信用；向券商借，卻得達大額門檻才會被要求查銀行負債，形成「銀行大小戶都查、券商只要求查大戶」的反差。

金管會昨（29）日指出，新制查詢有兩大要件，一是針對新增借貸案件，二是銀行、券商查詢前，都須取得客戶同意並告知查詢範圍。

證期局副局長黃厚銘說，券商新增承作個人授信，當客戶授信額度達3億元，或券商淨值1%，兩者取高者，才須透過跨業聯徵查詢客戶在銀行的信用資料。

以淨值逾1,700億元的A大券商為例，淨值1%就是17億元。例如小王向A券商新增借貸時，加計既有額度，合計須逾17億元，A券商才會要求查詢小王在銀行的負債情況。

黃厚銘說，券商不能未經同意就強制查詢；若客戶不同意，券商可基於風險控管考量，不予承作貸款。

相較之下，銀行端查詢要求更廣。銀行局副局長張嘉魁說，只要銀行新承作個人貸款，資金用途為投資理財，不論金額大小，經客戶同意下，就可查詢其在券商端的信用資料。

跨業聯徵主要是補上銀行、券商各自掌握部分負債的缺口。過去跨業查詢主要看到違約、逾期等負面紀錄；新制則擴大至往來機構家數、授信總額度及借款餘額，協助判斷客戶是否過度槓桿。

其中，券商可查客戶在銀行端不動產、動產、企業投資及周轉金等四類授信；銀行則可查客戶在券商端融資、融券、證券業務借貸款項、不限用途款項借貸及有價證券借貸等五類信用資料。

不過，雙方查到的資料並非同一時間點。券商端授信資料每日更新，但銀行端是聯徵中心最新的月資料，通常反映前月底餘額。

換言之，銀行查客戶在券商端的負債較即時，券商查銀行端則有時間落差。

至於是否形成風險缺口，金管會官員說，銀行、券商公會已討論資料更新頻率，評估目前風險可控，因此仍採現行機制。

此外，銀行10月起另向金管會申報的「個人投資理財周轉金」，並未單獨納入券商可查項目。張嘉魁說，這是金管會監理分析使用，與跨業聯徵資料不同。

張嘉魁強調，跨業查詢只是授信審核參考之一，銀行仍須依授信5P原則，綜合評估信用、資金用途及還款能力，不代表一查就會減少貸款額度。