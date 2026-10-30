富邦壽砸285億投資AI算力 台新新光金將發債100億元

金控及旗下子公司投資、發債動作一波接一波。富邦金控（2881）昨（29）日公告，子公司富邦人壽董事會通過兩大計畫，包括斥資最高285億元投資人工智慧（AI）算力中心，以及擬發行上限400億元次順位公司債；台新新光金控同日也宣布，擬發行上限100億元普通公司債，用於償還到期債務。

富邦人壽大動作布局AI算力市場，董事會通過參與富邦智能運算股份有限公司現金增資，投資金額最高285億元，預計取得普通股最多28.5億股，持股比例最高95%，主要目的為投資AI算力中心及相關服務之公共建設案，將以自有資金投入，並於主管機關核准後分次注資。

金控及子公司投資、發債概況

值得注意的是，富邦智能運算為10月27日才成立的新公司，負責人為富邦創投總經理林敦源，登記資本總額300億元、實收資本額5,000萬元，成立僅兩天，富邦人壽便宣布大規模投資計畫。隨著生成式AI快速發展，帶動高效能運算及資料中心需求攀升，加上政府將符合條件的AI算力中心納入重大公共建設範疇，為壽險資金投入AI基礎建設提供新契機。

除布局AI，富邦人壽同日也公告，董事會通過擬以公開募集方式發行10年期（含）以上累積次順位公司債，發行總額上限400億元，包含新台幣及等值外幣，將視實際需求，於境內或透過新加坡全資子公司於境外發行，並於主管機關核准後一年內一次或分次完成，主要為充實營運資金、強化財務及資本結構，以維持資本適足性。

而富邦人壽今年7月已透過新加坡全資子公司完成3.5億美元、15年期首10年不可贖回次順位公司債定價，發行收益率5.95%、票面利率5.87%。觀察今年壽險業發債情況，截至10月下旬，六大壽險業者在國內累計發債規模達993.7億元，加計三大壽險透過海外新加坡全資子公司（SPV）發行的11.83億美元，約新台幣378億元，境內外布局的發債總規模已達1,371.7億元，另有董事會通過尚未發、上限規模780億元的次債蓄勢待發。

另一方面，台新新光金控董事會通過擬申請發行國內無擔保一般順位普通公司債，總額上限100億元，採總括申報方式，經主管機關核准後兩年內有效，將視實際需求及市場狀況一次或分次發行，發行期間不超過10年，實際利率及價格依市場情況決定，募得資金將用於償還到期債務。