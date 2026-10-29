富邦人壽大手筆砸285億元搶進AI！「新公司」成立僅兩天就宣布投資

跨業聯徵10月底上路，同樣是新增借錢投資，民眾向銀行借，金額再小也須被查券商信用；向券商借，卻得達大額門檻才會被要求查銀行負債，形成「銀行大小戶都查、券商只要求查超級大戶」的反差。

2026-10-29 21:10