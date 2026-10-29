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富邦人壽大手筆砸285億元搶進AI！「新公司」成立僅兩天就宣布投資
富邦人壽大動作布局人工智慧（AI）算力市場。富邦金控（2881）29日代子公司富邦人壽公告，董事會通過參與富邦智能運算股份有限公司現金增資，投資金額最高達285億元，預計取得普通股最多28.5億股，持股比例最高達95%，主要目的為投資AI算力中心及相關服務之公共建設案，將以自有資金投入，並於主管機關核准後分次注資。
根據資料顯示，富邦智能運算為今年10月27日才成立的新公司，負責人為富邦創投總經理林敦源，登記資本總額300億元、實收資本額5,000萬元，成立僅兩天，富邦人壽便宣布大規模投資計畫，顯示富邦集團積極布局AI基礎建設市場。
隨著生成式AI帶動算力及資料中心需求攀升，加上政府近年積極引導保險業資金投入公共建設，並將符合條件的AI算力中心納入重大公共建設範疇，為壽險資金投入AI基礎建設提供新契機。
富邦金控近年積極擁抱AI，2025年7月組成「生成式AI應用推動團隊」，號召富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券及富邦投信五家子公司參與，推動近20個AI應用專案，涵蓋員工助手、虛擬助手及作業流程輔助，朝全員AI目標邁進。至於富邦智能運算營運模式及合作對象尚未進一步揭露，未來能否成為集團新的「小金雞」仍值得關注。
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