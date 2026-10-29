富邦人壽籌資再一樁！擬發400億元次順位債 強化資本結構

富邦人壽再啟動大規模發債計畫。富邦金控（2881）29日代子公司富邦人壽公告，董事會通過擬以公開募集方式發行10年期（含）以上累積次順位公司債，發行總額上限為400億元，包含新台幣及等值外幣，將視實際資金需求及市場狀況，選擇於境內或透過新加坡全資子公司於境外發行，主要目的為充實營運資金、強化財務及資本結構，以維持資本適足性。

根據公告，富邦人壽此次發債將透過境內市場，或由百分之百持有的國外籌資事業Fubon Life Singapore Pte. Ltd.於境外發行，並於董事會通過及主管機關核准後一年內，一次或分次發行完成。至於每張面額、發行價格及利率等條件，將授權董事長或其指定之人依債券市場變化決定，若透過境外籌資事業發行，將由富邦人壽提供保證。

富邦人壽今年於國內二度發行無擔保累積次順位普通公司債，第一次為今年4月發行新台幣200億元，第二次為10月發行86.7億元無擔保累積次順位普通公司債，主要用於充實營運資金、強化財務及資本結構，以維持資本適足性，兩次合計為286.7億元。

海外發債部分，富邦人壽於7月透過新加坡全資子公司完成3.5億美元（約新台幣113億元）、15年期首10年不可贖回次順位公司債定價，發行利差為美國10年期公債利率加133個基點，發行收益率5.95%、票面利率5.87%，並獲超過19億美元訂單，超額認購逾5.4倍。