身障者買保險遭拒？金管會揭三大申訴爭議

身障者投保遭拒，是否涉及不公平對待？金管會29日指出，近三年每年都有十多件相關申訴，主要集中在拒保、失能等級認定及理賠遲延三大爭議，但經逐案了解，目前尚未發現不公平對待情形。

保險局副局長蔡火炎表示，金管會按季追蹤身障者投保申訴案件，釐清保險公司是否有不公平對待情形，未來仍將持續督導。

三大主要申訴態樣，一是保險公司不承保，部分民眾認為遭到不公平拒保，但經了解，多數是因投保人體況或投保程序尚未完成，並未發現無故拒保情形。

其次是失能等級認定爭議，主要是被保險人因事故導致失能，與保險公司對失能程度及理賠等級認定出現歧見，但不代表一定涉及不公平對待。

第三則是理賠遲延給付，部分案件因保險公司須調查事故及失能程度，導致理賠時間拉長。

蔡火炎提醒，依規定，理賠文件齊備後，若契約未另訂給付期限，保險公司應在15天內給付；若因可歸責於保險公司的原因逾期，依法須加付年息10%的遲延利息。

金管會強調，保險業不得僅因被保險人具有身心障礙身分，就拒絕承保或給予不公平待遇，也不得在招攬階段直接拒絕受理、拒絕協助送件或勸退。

為保障身障者投保權益，金管會已要求保險業建立適當核保評估程序，並推動保險商品說明手冊易讀版、官方網站無障礙認證，以及第一線業務人員友善服務措施。

若民眾遭遇無故拒保或不公平對待，可撥打金管會1998專線，或向產險公會0800-221-783、壽險公會0800-221-348及保險公司提出申訴。