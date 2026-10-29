快訊

美股早盤／AI疑慮再起…字母領跌、費半摔2% 邁威爾重挫12%

涉賄選？萬美玲兒子佀廣洋12萬交保 疑送子母車、摸彩品列查

台指期夜盤開低走弱 46K關卡能否守穩受關注

聽新聞
0:00 / 0:00

Fed升息列車還沒到終點！四大銀行看12月再升息 明年恐還有下一波

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
美國聯準會（Fed）10月利率決策按兵不動，維持政策利率在3.75%至4%區間，市場關注12月是否再度升息。路透
美國聯準會（Fed）10月利率決策按兵不動，維持政策利率在3.75%至4%區間，市場關注12月是否再度升息。路透

美國聯準會Fed）10月利率決策按兵不動，維持政策利率在3.75%至4%區間，市場關注12月是否再度升息台北富邦銀行、國泰世華銀行、台新銀行及中信銀行針對Fed最新利率決策進行分析，四家銀行均預期12月將再度升息；至於2027年政策走向，則須觀察國際油價、通膨及美國經濟數據變化。

台北富邦銀行指出，該行維持聯準會12月升息1碼的預測。而目前美債期貨市場同樣預期12月有80%的機率將升息1碼，若通膨未出現明顯放緩下，北富銀認為聯準會仍會按照步調持續升息以壓抑通膨。展望2027年，目前市場仍預期在2027年底前共升息3碼（包含2026年12月的1碼），國際油價及美國通膨走勢仍是影響聯準會判斷的重要關鍵。然而，若美國通膨走勢在2027年大幅降溫，預期聯準會或暫時維持觀望，但短期也不會再次走向降息，除非股市大幅承壓並影響實體經濟。

國泰世華銀行分析，10月鷹派暫停，主要因本輪通膨為能源供給壓力引發，並非實質需求過熱，Fed須避免過度緊縮衝擊實體經濟。另一方面，市場先前已大幅反映升息預期，推升美債殖利率至近年高點，金融環境已產生緊縮效果。國泰世華銀認為，在美伊衝突仍存高度不確定性，目前通膨改善情形有限下，今年12月及明年3月的升息可能性仍大，之後進一步視地緣變化、原油運輸恢復情形而定。

台新銀行同樣研判Fed今年12月再升息1碼，且未來半年降息可能性不高。台新銀行提出三種方向，2027年最佳情境是油價回落、且12月升息後對經濟數據產生抑制的效果，則Fed將開始按兵不動；若油價仍居高，但經濟數據開始惡化，尤其失業率再度開始上升，則預料Fed也傾向觀望不貿然升息；若12月升息後仍未能抑制景氣，經濟數據保持穩健或更轉強，且油價仍居高，則不排除Fed將繼續升息。

中信銀行則認為，Fed雖維持偏鷹立場，但不急於連續升息，主要因先前升息已透過融資成本及信用利差產生緊縮效果。預期12月將再升息，2027年1月按兵不動，3月則視情況決定。中信銀行預設基準情境是2027年關稅及能源衝擊對通膨的影響逐步消退，因此不認為明年3月有升息必要；但若美伊衝突升級，企業進一步轉嫁成本，仍可能再升息。整體而言，本輪屬於「風險管理式升息」，而非持續性的升息循環。

升息 Fed 大銀行 美國聯準會 通膨 台北富邦銀行 台新銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Fed 最新利率政策出爐 國泰世華銀行：年底和明年3月升息機率仍大

Fed決策／聯準會暫停升息 市場不敢鬆口氣 AI熱潮、油價牽動12月決策

Fed決策／利率按兵不動、12月升息未明 聯準會決策五要點一次看

聯準會維持利率在3.75%至4%不變 12月升息機率達8成

相關新聞

科技巨頭財報掀AI疑慮 外資撤退新台幣放量貶值

美國聯準會決議利率按兵不動，符合市場預期，不過Alphabet獲利失色，投資人對於AI鉅額支出的擔憂再起，熱錢再度匯出，...

富邦人壽大手筆砸285億元搶進AI！「新公司」成立僅兩天就宣布投資

富邦人壽大動作布局人工智慧（AI）算力市場。富邦金控（2881）29日代子公司富邦人壽公告，董事會通過參與富邦智能運算股份有限公司現金增資，投資金額最高達285億元，預計取得普通股最多28.5億股，持股比例最高達95%，主要目的為投資AI算力中心及相關服務之公共建設案，將以自有資金投入，並於主管機關核准後分次注資。

富邦人壽籌資再一樁！擬發400億元次順位債 強化資本結構

富邦人壽再啟動大規模發債計畫。富邦金控（2881）29日代子公司富邦人壽公告，董事會通過擬以公開募集方式發行10年期（含）以上累積次順位公司債，發行總額上限為400億元，包含新台幣及等值外幣，將視實際資金需求及市場狀況，選擇於境內或透過新加坡全資子公司於境外發行，主要目的為充實營運資金、強化財務及資本結構，以維持資本適足性。

身障者買保險遭拒？金管會揭三大申訴爭議

身障者投保遭拒，是否涉及不公平對待？金管會29日指出，近三年每年都有十多件相關申訴，主要集中在拒保、失能等級認定及理賠遲延三大爭議，但經逐案了解，目前尚未發現不公平對待情形。

Fed升息列車還沒到終點！四大銀行看12月再升息 明年恐還有下一波

美國聯準會（Fed）10月利率決策按兵不動，維持政策利率在3.75%至4%區間，市場關注12月是否再度升息。台北富邦銀行、國泰世華銀行、台新銀行及中信銀行針對Fed最新利率決策進行分析，四家銀行均預期12月將再度升息；至於2027年政策走向，則須觀察國際油價、通膨及美國經濟數據變化。

你借多少會被跨業查信用？銀行小額就查 券商「超大戶」才必查

跨業聯徵10月底上路，同樣是新增借錢投資，民眾向銀行借，金額再小也須被查券商信用；向券商借，卻得達大額門檻才會被要求查銀行負債，形成「銀行大小戶都查、券商只要求查超級大戶」的反差。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。