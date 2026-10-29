Fed升息列車還沒到終點！四大銀行看12月再升息 明年恐還有下一波

美國聯準會（Fed）10月利率決策按兵不動，維持政策利率在3.75%至4%區間，市場關注12月是否再度升息。台北富邦銀行、國泰世華銀行、台新銀行及中信銀行針對Fed最新利率決策進行分析，四家銀行均預期12月將再度升息；至於2027年政策走向，則須觀察國際油價、通膨及美國經濟數據變化。

台北富邦銀行指出，該行維持聯準會12月升息1碼的預測。而目前美債期貨市場同樣預期12月有80%的機率將升息1碼，若通膨未出現明顯放緩下，北富銀認為聯準會仍會按照步調持續升息以壓抑通膨。展望2027年，目前市場仍預期在2027年底前共升息3碼（包含2026年12月的1碼），國際油價及美國通膨走勢仍是影響聯準會判斷的重要關鍵。然而，若美國通膨走勢在2027年大幅降溫，預期聯準會或暫時維持觀望，但短期也不會再次走向降息，除非股市大幅承壓並影響實體經濟。

國泰世華銀行分析，10月鷹派暫停，主要因本輪通膨為能源供給壓力引發，並非實質需求過熱，Fed須避免過度緊縮衝擊實體經濟。另一方面，市場先前已大幅反映升息預期，推升美債殖利率至近年高點，金融環境已產生緊縮效果。國泰世華銀認為，在美伊衝突仍存高度不確定性，目前通膨改善情形有限下，今年12月及明年3月的升息可能性仍大，之後進一步視地緣變化、原油運輸恢復情形而定。

台新銀行同樣研判Fed今年12月再升息1碼，且未來半年降息可能性不高。台新銀行提出三種方向，2027年最佳情境是油價回落、且12月升息後對經濟數據產生抑制的效果，則Fed將開始按兵不動；若油價仍居高，但經濟數據開始惡化，尤其失業率再度開始上升，則預料Fed也傾向觀望不貿然升息；若12月升息後仍未能抑制景氣，經濟數據保持穩健或更轉強，且油價仍居高，則不排除Fed將繼續升息。

中信銀行則認為，Fed雖維持偏鷹立場，但不急於連續升息，主要因先前升息已透過融資成本及信用利差產生緊縮效果。預期12月將再升息，2027年1月按兵不動，3月則視情況決定。中信銀行預設基準情境是2027年關稅及能源衝擊對通膨的影響逐步消退，因此不認為明年3月有升息必要；但若美伊衝突升級，企業進一步轉嫁成本，仍可能再升息。整體而言，本輪屬於「風險管理式升息」，而非持續性的升息循環。