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跨業信用查詢10月31日上線 券商授信3億或淨值1%須查詢

中央社／ 台北29日電
金管會今天說，銀行與券商跨業信用查詢系統預計10月31日上線。聯合報系資料照
金管會今天說，銀行與券商跨業信用查詢系統預計10月31日上線。聯合報系資料照

為避免「四貸同堂」風險，金管會今天說，銀行與券商跨業信用查詢系統預計10月31日上線，券商對個人授信如達新台幣3億元、或證券商淨值1%（取其高者），應向銀行查詢客戶授信資料；銀行新承作個人貸款用途若屬投資理財，也可查詢其在證券業信用資料，兩者都需取得客戶同意才能進行。

台股熱絡，吸引民眾錢進股市，不過市場傳出有投資人透過房貸、車貸、信貸、股票融資，形成「四貸同堂」現象及潛藏信用風險。為確認客戶是否有過度槓桿情形，聯徵中心與台灣證券交易所的跨業信用交換機制預定10月底上路。

針對券商與銀行是否能主動且強制跨業查詢客戶資訊，金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會指出，為強化券商掌握投資人整體信用風險，以適當評估授信額度與風險，6日已函請證券商公會轉知，證券商辦理各項授信業務，對於個別自然人的授信額度如達3億元、或證券商淨值1%（取其高者），應透過聯徵中心與證交所介接的交換授信資料機制，查詢客戶的金融機構授信業務信用資料，並應事先向客戶清楚告知信用資料查詢範圍，且要取得客戶同意。

黃厚銘強調，若個別自然人的授信未達查詢門檻，就不會被跨業查詢，且客戶必須同意才能進行，若客戶不同意，就不能查，但券商也不會做這筆授信，「兩邊都是合意的」。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，跨業信用查詢系統10月31日上線，銀行新承作的個人貸款案件，其資金用途若是屬於投資理財，就要透過跨業信用機制查詢，了解客戶在證券業的信用資料，且要事先向客戶清楚告知信用資料查詢範圍、並取得同意。

張嘉魁說，此機制主要是強化個人授信風險的評估與控管，查詢結果只是授信審核參考之一，銀行仍要依據授信5P原則綜合評估借款人信用狀況、資金用途與還款能力等審慎辦理。

張嘉魁強調，銀行沒有查詢門檻，只要新承做貸款的資金用途涉及投資理財，銀行就可以向券商查詢客戶在券商的信用狀況。

此外，過去券商想了解民眾在銀行信用狀況，只會顯示負面資訊，例如，在銀行逾放資訊只會顯示「有」或「沒有」，券商無法得知放款金額及哪些銀行承作放款等細節。

張嘉魁說，銀行端會提供不動產、動產、企業投資與周轉金等4項目供券商查詢，原則上僅能查到上月底資料，現行信用查詢機制就是如此。

黃厚銘表示，券商會提供客戶每日有價證券買賣融資融券、證券業務借貸、有價證券借貸、不限用途借貸共4項目給銀行查詢，內容包含往來證券商家數、授信總額度、違約金額等。

媒體關切，銀行查券商可以看到每日最新資料，但券商查銀行卻只能看到上月底資料，是否擔心時間落差造成管理漏洞。黃厚銘表示，券商公會與銀行公會都有討論，券商應衡量過資料更新頻率在風險上可控，因此決定沿用現行資料更新頻率進行查詢。

張嘉魁表示，過去銀行與券商只能查自己的行業，現在可以跨業查詢，雙方對客戶都能有更完整授信信用資訊，相信在徵信方面能更有效與精確。

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