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花旗強化在台業務布局 全新客戶中心正式啟用

中央社／ 台北29日電

花旗（台灣）銀行今天宣布正式啟用全新客戶中心，彰顯深耕台灣市場的長期承諾，未來將作為與客戶及合作夥伴交流互動的重要據點，攜手探索更多商業機會。

花旗集團企業服務與公共事務主管史凱勒（EdwardSkyler）今天透過新聞稿表示，花旗自1964年進入台灣以來，始終與台灣共同成長。如今，花旗正大幅投資在台業務布局，將辦公據點整合至同一地點，而這項轉型則從全新客戶中心起步。

花旗日本、北亞及澳洲區域暨銀行業務負責人龍明睿（Marc Luet）指出，台灣擁有高度成熟且具競爭力的經濟體，不僅是全球科技創新的重鎮，更在全球科技與製造供應鏈中扮演關鍵角色。台灣不僅是花旗在亞洲的重要市場，更是全球策略布局中的關鍵據點。

花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長張聖心（Christie Chang）說明，客戶中心的啟用不僅代表全新空間的落成，更體現花旗長期服務台灣客戶、陪伴企業持續發展的重要承諾。

張聖心說明，透過更完善的空間規劃與服務體驗，客戶中心將成為花旗與客戶深化交流、分享洞察及共同探索創新解決方案的重要平台。這項投資不僅反映花旗對客戶的重視，也展現持續深耕台灣市場、支持企業掌握全球商機的決心。未來，花旗將持續整合集團資源與專業能力，協助客戶將願景轉化為實際成果。

對於花旗長期被譽為金融人才的搖籃，張聖心指出，唯有最優秀的人才，才能為客戶創造卓越價值，因此花旗持續打造更優質的工作環境，提供激發創新與協作的空間。未來將透過「One Citi」精神整合集團資源與全球網絡優勢，為客戶提供更全面且具全球視野的金融服務，攜手客戶掌握未來商機。

花旗指出，全新客戶中心以「地景、海景、文化」3大主題貫穿整體空間設計，不僅打造彰顯在地特色與國際格局的尊榮客戶體驗空間，提供客戶更優質、更便利的交流與服務場域，也彰顯花旗持續投資台灣、深化客戶關係及深耕在地市場的長期承諾。

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