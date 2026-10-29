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地震基金：住宅地震險投保率近4成 非貸款件數達55萬件

中央社／ 台北29日電

地震基金今天表示，截至今年9月，住宅地震基本保險的整體投保率已近40%，其中非貸款件的投保率為6.05%；另因持續推動非貸款獎勵活動，目前非貸款件數已提高至55萬件。

地震基金今天舉辦「住宅地震基本保險非貸款案件獎勵活動」頒獎典禮。地震基金自105年起推動非貸款獎勵活動，根據統計，目前非貸款件數已由23萬件提高至55萬件，成長達1倍以上。

地震基金提醒，民眾的住宅建築物可透過投保住宅地震基本保險分散風險，降低震災造成的衝擊，未有貸款或貸款已經還清的民眾，更應為自身住宅投保住宅保險，以提升災後復原的能力。

地震基金說明，為提供民眾完整的居家風險保障，住宅火災及地震基本保險保單涵括住宅火災保險、住宅地震基本保險、住宅颱風及洪水災害補償保險、住宅玻璃保險及住宅第三人責任基本保險等5項風險保障，其中為提供震災後民眾需緊急撤離家園之救助，住宅地震基本保險自去年7月15日，擴大臨時住宿費用給付範圍，經政府張貼紅色危險標誌者，給付臨時住宿費用新台幣10萬元。

地震基金表示，未來將與時俱進，與產險公會共同努力，讓更多民眾了解並認識住宅火災保險，進而為家園投保一份基本保障，並在震災來臨時，迅速執行理賠程序，讓受災保戶迅速獲得基本的經濟支援。

此次住宅地震基本保險非貸款案件獎勵活動獲獎名單，包括投保件數成長最多前3名，分別為國泰產險、第一產物保險、泰安產險，獲頒「最佳貢獻獎」；投保件數成長率最多前3名，依序為第一產物保險、泰安產險、國泰產險，獲頒「最佳躍進獎」；續保約定案件比例最高前3名，為南山產物保險、富邦產險、第一產物保險，獲頒「續保約定案件績優獎」。

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