台灣周11月3日登場 金管會指出超過20個國家將參與

臺灣週即將在11月3日登場，金管會對此說明，截至10月底，「2026臺灣週」共規劃45場活動，包括12場核心活動及33場系列活動。目前核心活動報名踴躍，多數場次均已接近額滿，報名人數合計2,378人次，相關活動仍持續受理報名。

邀請對象包括國際交易所、國內外機構投資人、公協會及金融業者等；國際參與涵蓋美國、日本、英國、香港、泰國、菲律賓、波蘭等市場，並有NASDAQ、日本及韓國交易所、Bloomberg、BlackRock、Blackstone、聯博（AllianceBernstein）、安聯環球投資（Allianz Global Investors）、亞洲公司治理協會（ACGA）及國際資本市場協會（ICMA）等國際機構參與。預期透過國際交易所、機構投資人、公協會及金融業者等交流，展現我國推動亞洲資產管理中心、金融創新及資本市場發展成果，並深化臺灣資本市場與國際市場連結。

金管會說明，今年活動議題涵蓋亞洲資產管理、創新籌資、新創產業、債券市場、永續金融、資安韌性、虛擬資產、期貨及衍生性商品、高資產客戶財富管理及民間資金投入公共建設等，期透過國際交流展現我國推動亞洲資產管理中心、金融創新及資本市場發展成果，並深化與國際市場連結。

和去年的台灣週相較，金管會表示，2025臺灣週共吸引近2.8萬人次參與，其中法人機構超過1,200家次、外資超過250人次，並有來自美國、加拿大、法國、英國、日本、新加坡、香港、澳洲、南非等逾20國外賓參與。