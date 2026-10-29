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科技巨頭財報掀AI疑慮 外資撤退新台幣放量貶值

中央社／ 台北29日電
台灣股匯下挫，新台幣匯率盤中貶值近1.8角，不過央行出手調節，終場收在32.492元，貶7.4分。記者余承翰／攝影
台灣股匯下挫，新台幣匯率盤中貶值近1.8角，不過央行出手調節，終場收在32.492元，貶7.4分。記者余承翰／攝影

美國聯準會決議利率按兵不動，符合市場預期，不過Alphabet獲利失色，投資人對於AI鉅額支出的擔憂再起，熱錢再度匯出，台灣股匯應聲下挫，新台幣匯率盤中貶值近1.8角，不過央行出手調節，終場收在32.492元，貶7.4分，匯價終止連2升。

美國聯邦準備理事會（Fed）維持基準利率不變，美股主要指數全面收高，不過Fed內部仍有官員主張升息，加上微軟與Alphabet財報好壞參半，台股反彈之路遭受壓力，連帶拖累新台幣匯率表現。

台股今天開低走低，指數盤中最低至46055.07點、重挫980點，終場收在46368.33點，下跌667.25點。外資由買轉賣，提款台股新台幣688.15億元。

新台幣兌美元今天以32.39元開盤後迅速轉貶，接連跌破32.4、32.5元價位，盤中最低為32.597元、重貶1.79角，展現本週以來較重貶勢，不過出口商逢低進場拋匯，加上央行出手調節，將貶幅壓回1角之內，終場收在32.492元，台北及元太外匯市場總成交金額放大至38.81億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會最新利率決策符合市場預期，維持利率不變，也沒有對12月利率走向釋出明確訊號，整體談話未較預期更為鷹派，促使美元指數小幅回落。不過，新台幣匯率仍由資金面主導，今天外資再掀匯出潮，導致股匯市同步走弱。

外匯交易員指出，市場對AI投融資風險的疑慮尚未消散，加上科技巨頭財報浮現雜音，增添台股修正壓力。若外資未明顯轉向、持續撤出資金，新台幣恐難擺脫偏弱格局。

央行總裁楊金龍昨天也於立法院表示，今年外資匯出金額相當龐大，是新台幣匯率趨弱的關鍵，央行雖未守特定防線，仍將秉持「柳樹理論」，適時進場調節。

財報 新台幣 外資 台幣匯率

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