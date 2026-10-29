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國泰橫掃「史蒂夫國際商業大獎」35項肯定

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控、國泰人壽及國泰世華銀行於商界奧斯卡美譽之「史蒂夫國際商業大獎」勇奪35項大獎，國泰金控更連續2年榮獲「年度最佳組織」殊榮，為台灣金融業唯一獲此肯定的業者。圖／國泰金控提供
國泰金控、國泰人壽及國泰世華銀行於商界奧斯卡美譽之「史蒂夫國際商業大獎」勇奪35項大獎，國泰金控更連續2年榮獲「年度最佳組織」殊榮，為台灣金融業唯一獲此肯定的業者。圖／國泰金控提供

擁有「商界奧斯卡」美譽的「史蒂夫國際商業大獎」（The Stevie® Awards - The International Business Awards®），近日舉行頒獎典禮，國泰金控（2882）、國泰人壽國泰世華銀行再創佳績，勇奪涵蓋保險創新商品、AI防詐、區塊鏈等領域之13金、9銀、13銅，共35項大獎肯定，其中國泰金控更以多年來深耕金融科技的深厚實力，由全球逾300位專業評審組成的評審團嚴謹遴選，榮獲「年度最佳組織」（Organization of the Year）大獎，為台灣唯一、連續2年獲此殊榮的金融業者。

國泰金控自2016年成立數位數據暨科技發展中心，致力推動集團數位轉型，近年亦前瞻布局AI應用，不僅於2025年發布生成式AI技術發展框架「GAIA 2.0」，持續透過AI應用，提升公司內部效率。國泰金控自主研發的AI平台「IT智能工作平台（Omni-Agent Sync）」即是整合IT知識查詢、技術文件搜尋及系統維運支援，並兼顧個資防護與人工把關，讓一般資訊搜尋速度提升逾90%，榮獲「數位員工體驗解決方案」金獎、「年度AI導入」銀獎及「AI商業轉型應用」銀獎肯定。

為提升集團內跨團隊合作效率，國泰金控攜手國壽資訊團隊打造「AI模型回饋與評估平台」，獲「協作／社群網路解決方案」金獎。過去AI模型調整過程，各單位需透過報表記錄文件判讀精準度的比較，往往需耗費大量時間，此平台整合文件判讀精準度的即時分析結果、優化歷程管理及AI輔助評估功能，不僅有助建立一致性文件判定標準，更將原需2至3周的作業轉為即時協作；另也共同推動「Talent 360+」計畫，透過專業與管理雙軌職涯發展、多元輪調及招募流程優化，使面試行政工時減少16%、縮短新人報到等待時間，榮獲「企業學習／員工發展解決方案」銅獎。

此外，國泰金控團隊歷經五年推動集團大規模上雲，完成橫跨子公司、逾百套以雲端技術為基礎的系統建置，並透過雲端成本管理、資安防護及跨團隊合作等機制，提升集團雲端系統管理效率，榮獲涵蓋企業轉型、AI創新管理等14 項大獎，其中，獲獎專案「Cloud Ready／Cloud Service Management Platform」持續深化雲端遷移評估（CMA）、架構決策（ADR）、架構設計、變更審查（CAB）與資安檢測（CGuard）等治理能力，逐步推動上雲治理流程的標準化與數位化，提升治理效率與決策透明度；「AI NoCode Platform」運用AI協助系統開發階段的前置作業時間可降低60%，讓同仁能有餘裕激盪出更多創新點子；「Smart Archie」則透過AI助手協作系統架構規劃、成本評估及管理規範檢核等工作，讓AI能在真人同事把關下，依照指定權限範圍，參與實際工作流程。

國泰金控將區塊鏈技術導入產險作業，攜手國泰產險，與產險公會及同業共同推動「產險聯盟區塊鏈—車險理賠分攤數位化」專案，榮獲史蒂夫國際商業獎「保險業管理成就類」金獎。專案結合金控技術與專案管理能力、產險實務經驗，透過需求整合及跨機構協調，串聯14家產險公司與特補基金。在各方共同投入下，跨公司結算時間由3天縮短至1小時，累計減少逾170萬張紙張使用，展現集團協作與產業共創效益，以數位服務優化客戶體驗，兼顧環境永續。

國泰人壽持續從客戶需求出發，深化健康保障。國壽的女性健康保障商品「好康愛防癌定期保險（外溢型）」（下稱「好康愛」），榮獲「客戶服務」銅獎，為該獎項類別唯一獲獎的保險公司。因應女性不同生命階段可能面臨的健康風險，「好康愛」除提供初次罹癌保障，更針對乳癌、子宮頸癌及卵巢癌等女性特定癌症強化保障，並納入尿失禁手術及骨折保障，商品上線迄今已累計逾6.7萬名保戶，展現市場對女性健康保障的需求。同時串聯「FitBack健康吧」平台，鼓勵保戶從生活培養健康習慣，目前FitBack用戶數已突破200萬人，用戶只要完成各項健康任務並累積任務值，即可依適用條件享有多元回饋，將健康行為轉化為持續實踐健康生活的正向動力。

國泰世華銀行今年也拿下涵蓋AI應用、客戶服務、ESG等的7金、2銀、5銅，共14項大獎，並榮獲「年度最佳企業大獎－大型銀行組」銀獎。在AI應用方面，國泰世華深耕數位金融服務，CUBE App推出「對話式功能搜尋」，每月平均使用量逾15萬詢問次數；「理專AI助手」每年自動整理約110萬通電話，協助理專掌握客戶需求。面對詐騙威脅，國泰世華打造風險偵測平台「國泰盾」AI防詐機制，透過分析高風險交易特徵，提前發現逾5成重大詐欺案件，統計2025年間攔阻逾40億元可疑金流。國泰世華亦攜手內政部警政署與教育部國民及學前教育署，推動「學童識詐計畫」，將防詐教材導入全台2,600所國小，舉辦逾100場宣導活動、觸及近6.5萬名學童，從科技防護到教育扎根，持續守護民眾財產安全。

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