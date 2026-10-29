央行議事錄揭2理事反對連10凍 憂通膨風險主張升息導正利率

中央銀行9月理監事會決議利率連10凍，今天議事錄摘要出爐，對於利率按兵不動，有2位鷹派理事投下反對票，主張應升息，強調台灣目前經濟成長狀況非常好，通膨風險仍存，「現在是讓貨幣政策正常化的好時機」。

央行9月17日理監事會決議利率連10凍，央行總裁楊金龍表示，雖然未調升利率，但透過公開市場操作調節，貨幣政策基調趨緊。不過他坦言，9月理事會中，有2位理事主張升息。

根據央行今天公布的議事錄內容，台灣大學經濟系特聘教授陳旭昇，中央研究院院士、台灣大學經濟系教授李怡庭投下反對票，主張升息。

議事錄揭露不同央行理事考量，鷹派理事指出，現在是讓貨幣政策正常化的好時機，升息不是為了抑制景氣波動，也不是要對抗通膨，而是導正過低的利率，以維持貨幣政策中性立場，並兼顧經濟穩定，讓台灣能夠脫離低利率陷阱。

這位理事表示，台灣目前經濟成長狀況非常好，但通膨風險續存，另外，今、明年1年期定存實質利率仍為負值，隱含著央行貨幣政策可能有點過於寬鬆的意味。

他也關注通膨不平等問題，指出低所得家庭的支出多集中於生活必需品，難以透過減少購買或改買其他商品來因應漲價，因此承受的通膨負擔相對沉重，這也是推動貨幣政策正常化的理由。

另一位鷹派理事則對未來通膨壓力非常顯著表示擔憂，主因是近幾個月的生產者物價指數（PPI）中的國產內銷物價指數年增率攀升，未來可能轉嫁至消費者物價指數（CPI），進口物價也持續走升。

此外，美國聯準會9月升息1碼，若台灣央行維持利率不變， 台美利差擴大，將加重新台幣貶值壓力，繼而增加進口物價壓力。

這位理事進一步指出，近期銀行放款量持續增加，且多集中於ICT產業，為了因應資金需求旺盛導致長短期利率上升現象，央行可調高政策利率以貼近市場利率，並降低總合需求的擴張，以減緩通膨壓力。

不過也有理事認為，長期而言，台灣通膨控制良好、經濟持續成長，政策利率均為正值且目前水準已是2009年以來最高，台灣應無低利率陷阱，也沒有貨幣政策正常化的問題。再者，一國政策利率是否偏低或是否需調整，應視通膨是否控制良好，而不是僅看名目利率水準的高低，或以實質利率是否為負值作為調整利率的依據。

另一位理事表示，當前通膨壓力確實存在，但貨幣政策傳導具有時間落差，政策效果通常需經一段時間始能顯現，且國內外機構均預測未來通膨走勢將逐漸下降，在此情況下，應可維持政策利率不變，無需進一步調升政策利率以抑制通膨。

但理事也提醒，須關注美伊衝突若持續時間過長，政府相關措施所能提供的支撐空間恐將逐步縮減，應密切關注物價走勢。

此次會議中也有數位理事關注升息對產業資金分配的衝擊。有理事指出，ICT等科技業獲利能力較佳，對利率變動的敏感度低於傳統產業，在科技業資金需求旺盛、資金相對緊俏的情況下，若央行進一步升息，恐加劇產業間的資金分配不均，使傳統產業及中小微企業承受更大壓力。