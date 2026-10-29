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富邦證券辭任山太士興櫃推薦券商 公司：依法辦理、明年營運續成長
興櫃半導體材料廠山太士（3595）推薦證券商出現異動，富邦證券29日公告，申請辭任山太士興櫃股票推薦證券商，自10月30日起生效。對此，山太士表示，此次異動主要涉及興櫃市場推薦券商的庫存持股規範，屬證券商依相關制度辦理，並非公司基本面發生變化，展望明年，營運仍將持續成長。
山太士指出，興櫃股票交易主要透過推薦證券商報價進行，與一般上市櫃股票交易制度不同。依相關規定，推薦證券商必須維持一定數量的股票庫存，以履行市場報價及交易義務，若持股數量低於規定門檻，且未能在期限內補足，便須依規定辦理後續程序。
山太士說明，此次富邦證券辭任推薦證券商，即涉及上述庫存數量規範，因此必須依規定提出申請並公告，屬於興櫃市場既有制度下的正常作業程序。
至於營運展望，山太士對後市維持正向看法，表示明年營運將延續成長態勢，整體業務發展仍朝既定方向推進。
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