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台新Richart卡挺「Pinkoi瘋設祭」 卡友享快速進場、最高10%回饋

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新Richart卡「Pinkoi瘋設祭」快速進場、最高10%優惠，再拿WOOOGUO聯名小物。圖／台新銀行提供
台新Richart卡「Pinkoi瘋設祭」快速進場、最高10%優惠，再拿WOOOGUO聯名小物。圖／台新銀行提供

看準年輕世代對設計、美感生活與風格消費的喜愛，台新銀行今年贊助亞洲年度設計盛事「2026 Pinkoi Design Fest 瘋設祭」，並為台新Richart卡友提供專屬通道快速入場，達成任務再拿人氣設計師WOOOGUO與Richart聯名小物，綁定Pinkoi Pay消費，還可享最高現折10%，邀請卡友一同探索原創設計的魅力。

台新銀行觀察，年輕世代的消費需求已不僅止於商品本身，更重視設計理念、個人風格與生活體驗；台新Richart卡一直以來的行銷訴求與權益設計，集結了一群懂生活、追逐美感的客戶。此次以「一起探索你的偏愛」為主軸，攜手Pinkoi瘋設祭，並結合人氣插畫家WOOOGUO筆下角色「臉臉貓」，將金融服務與原創設計結合，為卡友帶來更多元的生活體驗。

邁入第十一屆的「Pinkoi Design Fest 瘋設祭」，預計吸引近8萬人次參與，將於10月30日至11月1日在台北花博公園圓山園區爭艷館登場。今年活動集結多元跨國設計品牌，攤位規模及首度來台的海外品牌皆具話題性，展出內容涵蓋服飾配件、生活選物與特色飲食等。

活動期間，台新Richart卡友除可享專屬通道快速入場及休息區禮遇，完成指定任務還可兌換「臉臉貓」限定聯名飲料杯套或帆布袋，現場另準備上千份聯名雞蛋糕與特調飲品；Pinkoi Pay綁定台新Richart卡消費，可享最高現折10%、限量1,000組，切換至「Chill刷」另享最高5%台新Point（信用卡）回饋。

台新銀行透過各藝文娛樂盛事，深化金融服務與各項體驗結合，讓台新Richart卡不僅是年輕世代日常理財與支付的重要工具，也能成為陪伴其探索興趣、展現自我風格與實踐理想生活的智慧好夥伴。

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