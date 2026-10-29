國泰人壽加入「全球亞洲保險合作夥伴組織GAIP」 擔任主要合作夥伴

面對人口高齡化、氣候變遷與科技快速發展，保險業的風險樣態更加複雜，市場對多元保障需求也持續提升。國泰人壽宣布加入「全球亞洲保險合作夥伴組織」（Global Asia Insurance Partnership，GAIP），成為GAIP的「主要合作夥伴」（Principal Partner）。未來，國泰人壽將針對氣候變遷、人工智慧、商品設計及精算等專業領域，建立與GAIP交流管道，結合在台灣保險市場累積的實務經驗，與跨國產官學夥伴深化研究與交流，共同為健康與退休保障、氣候風險、科技應用及人才培育等議題找落地解方，以回應保戶與市場日益多元的需求。

國泰人壽以 「主要合作夥伴」身分加入GAIP組織，將可參與相關研究與工作小組，並有機會列席諮詢委員會會議、參與特定會議及研究合作，深化與國際保險產業及研究機構交流合作，進而分享台灣壽險市場的實務經驗與觀點，提升亞洲保險市場韌性。

GAIP由新加坡金融管理局發起，於2021年正式成立為一間中立的產官學合作平台，匯聚全球保險業者、監理單位與學術界，並有來自12個亞太市場的監理機關參與，建構跨國、跨領域的合作平台。GAIP聚焦整合性保障缺口、健康與退休保障，以及氣候變遷與保險等重要議題，研究範疇包括亞洲私人健康保險的永續發展及氣候變遷對保險業的影響。透過實證研究、政策交流、實用框架與工具，促進跨域合作及知識分享，支持政策制定、風險管理，以及保險解決方案的發展與應用。

隨著氣候變遷、高齡化社會等新興風險崛起，國泰人壽近年持續由「事後理賠」轉向「事前預防與風險顧問」，透過外溢保單及FitBack健康吧平台，鼓勵保戶自主健康管理，降低疾病發生風險，推動創新保險解決方案。

國泰人壽此次以「主要合作夥伴」身分加入GAIP，不僅將台灣壽險市場累積的實務經驗帶入國際對話，也將串接國際研究資源與不同市場觀點，轉化為可落地的保險解決方案，進一步縮小保障缺口、提升風險定價與管理能力，為亞洲市場面對氣候、健康及其他新興風險貢獻己力。