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在宅醫療險上路 磊山保經：舊保單當底盤、新保單來補強

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

政府試辦在宅急症照護計劃滿2年，多家壽險公司也紛紛響應推出在宅醫療險，醫療與保險正同步走進家中。磊山保經首都營運處業務總監張若雯建議，民眾首先應定期檢視保單，保留既有保單作為底盤，優先檢視實支實付的醫療雜費與重大傷病額度，再以在宅醫療險補充住院給付

健保署自2024年7月推動「在宅急症照護試辦計畫」，讓肺炎、尿路感染、軟組織感染患者在家接受靜脈抗生素治療，至2026年4月底已累計服務7,788人次，近9成病人順利完成治療。

今年9月起，多家壽險公司更陸續推出在宅醫療險，以目前推出的在宅醫療險內容多為一年期商品，續保由保險公司每年評估，在宅理賠範圍則依主管機關公告的急症照護項目而定。

張若雯指出，這是保險公司觀察市場反應的第一步，隨著在宅治療逐漸普及，未來新推出的醫療險可望將在宅治療納入給付項目，手上的保單也需要跟著定期檢視並適時調整。

張若雯進一步指出，保單檢視的第一步，民眾可以透過中華民國人壽保險商業同業公會的「保險存摺」查詢名下保單，再依醫療、重大傷病、癌症、意外等類別列出各項保障額度，對照現在的醫療費用與家庭責任，與信任的專業人員討論調整方向，讓保障跟上現在的生活。

檢視保單後，若要補強，張若雯建議先留意兩個地方。一是實支實付醫療險的醫療雜費，部分早期保單的額度約在5萬到6萬元，民眾可對照現今醫療費用，考量是否調高；二是重大傷病一次金，民眾可檢視手上是否已有相關保障，再依需求規劃。

張若雯認為，在宅醫療險較適合40歲到60歲之間，既有醫療額度偏低又希望控制保費的族群，因為住院也能申請理賠，可以用來提高住院保障，而年輕族群則建議先把實支實付額度規劃完整。

張若雯也提醒，在宅急症照護的對象以75歲以上的高齡長者為主，目前在宅醫療險的新投保年齡上限介於54歲到75歲，已投保者經保險公司評估後，續保最高可至80歲或85歲，及早規劃，保障就有機會延續到更高齡；若已超過新投保年齡的長輩，則建議改以儲蓄準備，若有經濟能力，可專款專用預留醫療費。

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