南山人壽原鄉關懷列車連續4年啟程 攜手刑事警察局進原鄉防詐

響應金管會「金融大回饋」精神，南山人壽持續推動各項公益與關懷行動，將保險專業與企業資源轉化為回饋社會的具體力量。今年「南山原鄉關懷列車」計畫邁入第4年，關懷面向從提升原鄉健康韌性與照護能量，進一步延伸至金融保險防詐識能與教育支持，首度攜手內政部警政署刑事警察局深入原鄉部落宣導防詐；同時，「南山小健將計劃」公益活動今年再升級，除了共捐款新台幣100萬元支持5所原鄉國小的體育與教學發展，第一線業務夥伴更實際走進原鄉小學陪伴成長，延伸原鄉關懷的深度與廣度。

隨著詐騙手法不斷翻新，提升民眾識詐能力、建立主動查證習慣，已成為保險公司及政府部門共同努力的關鍵課題。根據刑事警察局統計，2026年1至9月，65歲以上民眾遭詐騙案件占全齡層7.7%；其中，假網路拍賣占高齡被害案件26.4%，為最常見的詐騙類型；假投資詐騙造成的財損則占高齡被害總財損47.2%，顯示高齡族群面對金融詐騙的風險不容忽視。

今年南山人壽首度攜手刑事警察局前進桃園市復興區及台東縣金峰鄉，透過詐騙情境模擬、可疑話術辨識及趣味闖關等互動方式，提醒民眾留意假檢警、假投資及高獲利誘騙等詐騙手法，尤其，須慎防詐騙集團進一步誘導保單解約、保單借款或交付資金，提醒民眾遇到陌生投資邀約、可疑來電，或任何涉及個人財務的要求時，應先停下腳步、主動查證，並向家人、金融機構或警方求證，避免辛苦累積的資產遭受損失，將防詐知識以更貼近生活的方式走進原鄉。

南山人壽與刑事警察局長期合作推動防詐，雙方自2024年簽署反詐騙合作意向書以來，持續透過跨域合作強化防詐機制。南山人壽自主研發「黃金眼AI防詐模型」，協助辨識保單借款及解約等可能涉及詐騙的風險情境，並與刑事警察局合作掌握最新詐騙樣態；雙方亦推動新住民防詐影片翻譯，擴大防詐資訊的觸及範圍。

南山原鄉關懷列車每年深入10個原鄉部落，鑒於偏鄉部落資訊取得不易，近二年結合刑事警察局、行政院洗錢防制辦公室及各地之原住民族委員會金融輔導員，以部落民眾生活情境進行金融保險知識及防詐宣導。從金融服務流程中的風險辨識，到原鄉部落的面對面宣導，南山人壽持續將防詐工作從事後處理提升到事前預防與即時關懷。截至2026年9月，南山人壽已成功攔阻45件詐騙案件，守護保戶資產合計6,412萬元，展現運用保險專業與跨域合作守護民眾財產安全的行具體成果。

為鼓勵民眾養成良好運動習慣，南山人壽多年來持續推廣「BAM活力洋溢APP」，鼓勵民眾養成規律運動的習慣，並不定期舉辦各式挑戰賽，只要全體APP用戶在活動期間，共同達成所設定的總步數目標，南山人壽即捐款支持偏鄉學童的體育發展及營養健康。

此公益結合健康推廣的「南山小健將計劃」今年邁入第6年，除既有「BAM公益團體挑戰賽」全體用戶邁出40億步，南山人壽即捐贈50萬元外；今年進一步推出「夢想BAM大」公益物資募集計畫，成功號召2,156名用戶參與，累計募集超過500萬點活力積分，成功達成所設定的挑戰目標，南山人壽響應捐贈50萬元，合計捐出100萬元，用以支持宜蘭縣南澳國小、新竹縣五峰國小、桃園市長興國小、台中市自由國小及屏東縣萬安國小等5所原鄉國小，依各校實際需求添購體育與教學資源，改善學童的學習及運動環境。

除了公益捐款，南山人壽更號召第一線業務夥伴走進5所原鄉國小，將公益募集成果送進校園，並安排「南山理財小學堂」及球類運動交流活動，陪伴學童學習金融保險知識，透過運動培養團隊合作精神，讓公益從物資捐助延伸至面對面的陪伴。

以南澳國小為例，南山人壽協助籃球隊更新隊服，並舉辦「南山理財小學堂」及籃球趣味競賽；其他學校則依各校特色與需求，安排排球、匹克球等運動交流，支持體育發展並融入金融教育。透過實際參與及互動，南山人壽希望協助原鄉學童拓展學習經驗、建立自信，在成長路上獲得更多支持與鼓勵。

秉持「永續健康領航者」的理念，南山人壽持續將保險專業延伸至健康促進、金融保險防詐識能與教育支持，從事前預防到實際陪伴，回應不同族群在人生各階段的需求。未來，南山人壽將持續深化原鄉關懷，結合跨領域夥伴與企業志工力量，拓展服務的深度與廣度，讓健康、安心與成長的支持持續走進更多角落，實踐「百歲人生，有備而來」的倡議。