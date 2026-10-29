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Fed 最新利率政策出爐 國泰世華銀行：年底和明年3月升息機率仍大

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

美國聯準會（Fed）公布最新利率決策，此次聯邦公開市場委員會（FOMC）以10票對2票決議維持利率不變，符合市場預期。國泰世華銀行認為，在美伊衝突仍存高度不確定性，目前通膨改善情形有限下，今年12月及明年3月的升息可能性仍大，之後進一步視地緣變化、原油運輸恢復情形而定。

主席華許（Kevin Warsh）表示，經濟持續強勁擴張、就業市場維持穩定，惟通膨仍處高檔，現階段仍須更多時間累積經濟數據，以評估後續貨幣政策走向。FOMC委員會決議將政策利率維持於3.75％至4.00%區間；本次表決以10:2通過，兩名官員Lisa Cook與Beth Hammack主張應升息一碼。

在經濟展望方面，目前美國經濟強勁擴張，受強勁消費支出及企業投資帶動，其次，就業市場穩健，失業率低於一年前，其三通膨依然處於高位，連續六年超過2%目標。自9月升息1碼後，金融與信用情勢已如期出現緊縮；科技與AI投資亦已同步受利率、信用利差影響。

根據本次會議結果，國泰世華銀行分析，9月升息後，10月按兵不動主要受二因素影響，一是本輪通膨為能源供給壓力引發，並非實質需求過熱，Fed亦避免過度緊縮對實體經濟造成過多壓抑；二是市場先前已大幅反映升息預期，帶動美債殖利率升至近年來高點，已另類達到金融環境緊縮的效果，減少Fed大幅升息的必要性。

對股市影響來看，國泰世華銀行認為，短期而言，高利率環境與偏高評價仍可能放大市場波動，近期市場亦開始重新檢視AI投資回收進度與融資成本壓力，不排除科技股在未來一段期間內將持續震盪。不過，相關壓力將主要集中於高槓桿與仰賴外部資金的企業，大型科技龍頭、雲端服務供應商仍憑藉穩健現金流與獲利能力，仍具支撐AI投資的條件；中長期而言，AI趨勢未變，但市場焦點將由評價擴張轉向獲利成長與財務品質的審視。

匯市方面，近期科技股修正帶動避險資金流向債市，使美債殖利率自高點回落；但在聯準會高利率政策、美國財政赤字、公債供給增加及企業融資需求等因素支撐下，長端利率中樞仍將維持高檔。美元則受聯準會政策支撐，仍維持相對偏強走勢。

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