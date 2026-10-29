元大人壽攜手天馬戲創作劇團前進雙溪國小 點亮偏鄉學童視野

元大人壽長期投入教育公益與偏鄉關懷，秉持「取之於社會、用之於社會」的企業精神，持續以實際行動落實企業社會責任。21日攜手天馬戲創作劇團前進新北市雙溪國小舉辦公益校園巡演，以融合戲劇、馬戲與互動體驗的創新演出形式，為偏鄉學童帶來一場兼具教育意涵與娛樂性的藝術盛宴。期望藉由優質藝文資源的挹注，縮短城鄉教育資源落差，陪伴孩子拓展視野、激發想像力，開啟更多元的學習可能。

本次公益巡演劇碼是由環境永續繪本改編的馬戲親子劇《小綠仙子出任務》，將環境教育融入表演，例如演員以「冷氣設定26度搭配電風扇，是愛地球的行為嗎？」等有趣的互動對答，喚起孩子們的興趣，頓時台下齊聲回應，歡呼與笑聲不斷，讓節能減碳觀念在寓教於樂中扎根，展現企業深耕公益、推動永續教育的具體行動。

元大人壽表示，教育是培育未來人才的重要基礎，而藝術則是啟發創意、自信與想像力的重要養分。對於偏鄉學童而言，受限於地理環境與資源取得條件，接觸專業藝文活動的機會相對較少。因此，元大人壽透過公益校園巡演計畫，將優質藝文資源帶進校園，讓孩子們能夠近距離感受藝術魅力，在觀賞演出的過程中培養創意思維、表達能力與團隊合作精神，為未來成長與學習奠定更寬廣的基礎。

此次合作的天馬戲創作劇團為亞洲首獲ISO 20121永續活動管理系統認證的藝文團隊，長期投入校園公益巡演及永續教育推廣，透過原創馬戲音樂劇與沉浸式互動表演，讓藝術成為傳遞正向價值與社會關懷的重要橋樑。本次雙方攜手合作，融入永續發展理念，將藝術教育帶入偏鄉校園與學習體驗，深化學童對環境議題的理解與實踐，提升永續意識與行動力。

元大人壽指出，企業經營除了追求穩健成長，更應發揮正向影響力，積極回饋社會。未來將持續整合集團資源與社會公益力量，投入教育扎根、弱勢關懷及永續發展等面向，透過更多元且具影響力的公益行動，陪伴孩子快樂學習、安心成長，並為社會創造善的循環，共同打造更具韌性、充滿希望的永續未來。