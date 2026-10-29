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元大人壽攜手天馬戲創作劇團前進雙溪國小 點亮偏鄉學童視野

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
元大人壽攜手天馬戲創作劇團前進新北市雙溪國小舉辦公益校園巡演，為偏鄉學童帶來兼具教育意涵與娛樂性的藝術盛宴。元大人壽／提供
元大人壽攜手天馬戲創作劇團前進新北市雙溪國小舉辦公益校園巡演，為偏鄉學童帶來兼具教育意涵與娛樂性的藝術盛宴。元大人壽／提供

元大人壽長期投入教育公益與偏鄉關懷，秉持「取之於社會、用之於社會」的企業精神，持續以實際行動落實企業社會責任。21日攜手天馬戲創作劇團前進新北市雙溪國小舉辦公益校園巡演，以融合戲劇、馬戲與互動體驗的創新演出形式，為偏鄉學童帶來一場兼具教育意涵與娛樂性的藝術盛宴。期望藉由優質藝文資源的挹注，縮短城鄉教育資源落差，陪伴孩子拓展視野、激發想像力，開啟更多元的學習可能。

本次公益巡演劇碼是由環境永續繪本改編的馬戲親子劇《小綠仙子出任務》，將環境教育融入表演，例如演員以「冷氣設定26度搭配電風扇，是愛地球的行為嗎？」等有趣的互動對答，喚起孩子們的興趣，頓時台下齊聲回應，歡呼與笑聲不斷，讓節能減碳觀念在寓教於樂中扎根，展現企業深耕公益、推動永續教育的具體行動。

元大人壽表示，教育是培育未來人才的重要基礎，而藝術則是啟發創意、自信與想像力的重要養分。對於偏鄉學童而言，受限於地理環境與資源取得條件，接觸專業藝文活動的機會相對較少。因此，元大人壽透過公益校園巡演計畫，將優質藝文資源帶進校園，讓孩子們能夠近距離感受藝術魅力，在觀賞演出的過程中培養創意思維、表達能力與團隊合作精神，為未來成長與學習奠定更寬廣的基礎。

此次合作的天馬戲創作劇團為亞洲首獲ISO 20121永續活動管理系統認證的藝文團隊，長期投入校園公益巡演及永續教育推廣，透過原創馬戲音樂劇與沉浸式互動表演，讓藝術成為傳遞正向價值與社會關懷的重要橋樑。本次雙方攜手合作，融入永續發展理念，將藝術教育帶入偏鄉校園與學習體驗，深化學童對環境議題的理解與實踐，提升永續意識與行動力。

元大人壽指出，企業經營除了追求穩健成長，更應發揮正向影響力，積極回饋社會。未來將持續整合集團資源與社會公益力量，投入教育扎根、弱勢關懷及永續發展等面向，透過更多元且具影響力的公益行動，陪伴孩子快樂學習、安心成長，並為社會創造善的循環，共同打造更具韌性、充滿希望的永續未來。

元大人壽 偏鄉 創作

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