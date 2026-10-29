台新銀贊助草蜢 THREE IN LOVE演唱會 卡友享優先購票及最高3.3%回饋

台新銀行宣布贊助「草蜢 THREE IN LOVE 演唱會2027-台北站」，支持華語及粵語流行音樂發展，陪伴樂迷共度熱力四射的感動時刻。成軍超過40週年的香港殿堂級唱跳天團草蜢，在樂迷引頸期盼下將於明年1月第四度進攻臺北小巨蛋，由寬魚國際主辦。台新銀行特別為卡友爭取專屬購票權益，凡持台新銀行信用卡或簽帳金融卡，即可享優先購票資格，較全區開賣時間提前三天，優先入手珍貴席次。

草蜢蔡一智、蔡一傑與蘇志威三人攜手走過40多年，經典金曲〈失戀陣線聯盟〉、〈寶貝對不起〉、〈半點心〉、〈忘情森巴舞〉等，陪伴了無數歌迷的年輕歲月。本次巡演全面升級舞台、燈光與視覺效果，並以「THREE IN LOVE」為主題，「THREE」不僅象徵成員三人不離不棄、並肩同行深厚情誼，更承載著對恩師梅艷芳（梅姐）永恆致敬與飲水思源初心。草蜢感性表示：「沒有梅艷芳，就沒有草蜢。」 回首 1985 年成軍之初獲得梅姐欽點賞識，隔年更由梅姐親自帶領他們首度跨出香港登臺，自此開啟了傳奇的唱跳生涯。這份綿延 40 年的師徒情緣，將化作最深情的舞台橋段與經典旋律，獻給天上恩師與一路陪伴的歌迷；經歷過各種高山低谷，三人強勢回歸，再度齊聚萬人舞台，讓這場 40 週年企劃多了一層「生命重生」與「緊密相守」的動人意義。

台新銀行總經理林淑真表示，台新銀行近年持續支持國內藝文娛樂產業發展，透過演唱會贊助與多元合作，為客戶創造更多精彩體驗。近年來與劉若英、周華健、江蕙、翁倩玉、周興哲、動力火車、許富凱及頑童MJ116等跨世代華語歌手合作，共同支持國內流行音樂發展，此次贊助草蜢再度於臺北小巨蛋開唱，期望透過極具舞台渲染力的經典勁歌熱舞，凝聚不同世代的情感共鳴，也為城市注入更多文化與觀光活力。

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台新銀行秉持台新新光金控「認真、創新、永續」的核心精神，持續透過支持藝文展演與多元娛樂活動，豐富民眾生活體驗，並提供客戶更多元專屬權益，未來也將持續攜手優質藝文內容，陪伴更多人創造美好回憶。更多「草蜢 THREE IN LOVE 演唱會2027-台北站」相關資訊，可至台新銀行官網及各大售票系統查詢。