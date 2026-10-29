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富邦證券發布2025年盡職治理報告 中英文雙語揭露責任投資實踐

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦證券發布《2025年盡職治理報告書》中英文版本，完整揭露責任投資、企業議合、股東會投票及利益衝突管理等年度執行成果。圖／富邦證券提供
富邦證券發布《2025年盡職治理報告書》中英文版本，完整揭露責任投資、企業議合、股東會投票及利益衝突管理等年度執行成果。圖／富邦證券提供

富邦證券正式發布《2025年盡職治理報告書》中英文版本，完整揭露責任投資、企業議合、股東會投票及利益衝突管理等年度執行成果。富邦證券透過中英文雙語資訊揭露，協助國內外投資人及利害關係人掌握公司履行機構投資人責任的具體作為，進一步深化盡職治理及資訊透明。

富邦證券表示，盡職治理是金融業支持企業永續發展的重要一環。公司依循「機構投資人盡職治理守則」，將環境、社會及公司治理（ESG）因素納入自營投資與承銷業務評估，並透過投資前審查、投資後追蹤及持續企業互動，掌握永續風險與機會，落實責任投資。

在綠色金融投資方面，富邦證券持續布局低碳轉型、綠能科技及綠色債券等領域，2025年投資規模較前一年度成長10%。承銷業務方面，富邦證券亦積極協助企業發行綠色債券，全年參與綠色債券承銷案占全市場案件數79%；具環境永續貢獻或符合ESG評估條件的承銷案件佔比由2024年62%提升至2025年74%。富邦證券充分發揮資本市場中介角色，支持企業籌資與永續發展。

在企業議合方面，富邦證券透過實地訪查、書面建議及議合工作坊等多元方式，與被投資及輔導企業就低碳轉型、永續資訊揭露、內部控制及公司治理等議題進行交流。同時，公司依投票政策審慎評估股東會議案，將永續發展與公司治理因素納入表決考量，並揭露投票情形，善盡機構投資人的監督責任。

展望未來，富邦證券將深化責任投資與企業議合機制，精進永續風險管理及專業人才培育，並透過中英文盡職治理報告書加強與利害關係人溝通。同時，公司將持續發揮投資與承銷專業，引導資金支持具永續價值的企業，促進資本市場長期穩健發展。

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