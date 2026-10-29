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通膨升溫強化日銀年底升息預期 美元走強壓制日圓

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
美元走強帶動避險需求，壓制日圓跌破158關卡。路透
美元走強帶動避險需求，壓制日圓跌破158關卡。路透

受國際油價回落但仍偏強、股市震盪等因素支撐美元影響，日圓在主要貨幣中表現相對疲弱，日圓兌美元一度貶破158，國銀指出，日本銀行（BOJ）將於週五召開貨幣政策會議，市場普遍預期此次維持基準利率1.25%不變，最快升息時間可能落在12月，短期內日圓變落多空拉鋸，需關注日銀官員態度。

值得注意的是，日本9月排除生鮮食品及特殊因素後的消費者物價指數（CPI）年增率達3.2%，較前月的2.6%顯著升溫，通膨黏著度進一步鞏固了市場對日銀重啟貨幣緊縮週期的預期。

面對日圓走軟逼近重要心理整數關卡，日本財務大臣片山皋月再度出面喊話，重申官方隨時將匯市干預視為政策選項之一。國銀分析，儘管基本面通膨數據支撐日銀後續升息路徑，但短線在美日利差仍大以及國際資金避險偏好美元的情勢下，日圓匯價仍將面臨多空拉鋸，後續需密切關注日銀決議後的官方態度與干預防線。

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