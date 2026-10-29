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投資績效轉佳 信評：新光人壽評等展望由「負向」調升為「穩定」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中華信評28日公布台新新光金控及旗下子公司最新信用評等結果，各公司信用評等雖維持原有等級，但評等展望全面改善。其中，台新新光金控、新光人壽及台新大安租賃的評等展望由「負向」調整為「穩定」；台新銀行及新光銀行則由「發展中」調整為「正向」。

壽險業務方面，新光人壽評等展望由「負向」調整為「穩定」，長期財務實力評等及發行體信用評等均維持「twAA-」。中華信評指出，新光人壽受惠於合約服務邊際（CSM）釋出且投資績效表現甚佳，2026年前三季淨利達320億元，獲利表現提升、風險結構趨穩，整體財務體質逐步改善。

中華信評預測，以標普全球評級的風險調整後資本分析來看，未來一至二年新光人壽的資本強度在99.5%的信心水準下將維持在資本不足0%至30%的區間內。此略低於行業平均的資本水準，反映了新光人壽帳面上的龐大商譽。不過中華信評預測，在新光人壽業務重心持續專注於保障型商品的策略下，得以穩定累積合約服務邊際，未來兩年該公司資本不足的情況應能緩步改善。

此外，中華信評預期，在資產配置維持穩定的前提下，新光人壽將可對其風險資產的成長進行紀律化管理。中華信評認為，在合併後持續進行的整合過程中，應會繼續維持其在資產負債管理以及存續期間錯配的控管機制。新光人壽的投資槓桿與外匯風險部位仍與國內業界的平均水準相當。中華信評預期，該公司將維持既有的風險管理架構，且其風險偏好在新母公司的監督下應不會有重大改變。

中華信評預期，未來二至三年新光人壽應可憑藉品牌知名度與台新新光金控集團內部的跨售能力而維持其競爭地位。該公司在合併後經由擴大銷售團隊進一步提升其市場地位；截至2026年6月30日，其總保費收入在國內壽險業中排名第三，總資產排名第四。

新光人壽 績效 台新新光金控

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