獨／差別待遇？國票金控拒絕前董座退職金申請 另提新董總適用辦法

國票金控的薪酬改革衍生「案外案」。據指出，就國票金控在周三董事會上討論三巨頭退職金辦法之際，前國票金控董事長，目前為台鋼的國票金法人董事代表魏啟林，申請退職金遭駁回。由於國票金控的公股董總上任沒多久就討論新的退職金方案，另一方面又拒絕在國票金控任職長達15年的前任董事長的退職金申請，兩相對照之下，引起金融圈議論。

據了解，魏啟林是在國票金控召開董事會的前一天，在本周二召開的國票金控旗下子公司國際票券的董事會上遭駁回其退職金的申請。國票金控則在周三的董事會上提出新的董事長、總經理、副董事長的退職金方案進行討論，而且明訂自今年的8月26日之後開始生效，由於魏啟林是在7月底之前就離職，因此無法適用新的方案，只有現任的國票金董事長總經理以及副董事長適用新方案。

相關的修正方案，是透過已經訂定多年的「國票金融控股股份有限公司人員退休和離職給付辦法」的修正草案方式，新增「董事長、副董事長及總經理之離退」提出，而且本來總經理未在內，在這次的修正案裡面讓總經理也可以領退職金。

根據新增條款內容，公司董事長、副董事長及總經理的離退給與，準用「勞動基準法」（即勞退舊制）每滿一年給予二個基數等退休規定辦理，未滿半年者以半年計，滿半年者以一年計，不受年齡、年資限制。而其年資應以擔任前開職務為限，自就任之日起算至卸任之日止，不得將擔任其他職務的年資併入計算。

關於國票金的董事長、總經理和副董事長的退職金辦法，公股人士表示，目前各公股金融機構，訂有董事長與總經理的退職金辦法的，以公股銀行為主，其他很多子公司，甚至是金控不見得有退職金辦法，例如票券就沒有。至於使用勞退舊制的方式，的確大部分的基數的計算是用舊制的方式，但是目前有另外一種計算的方式也在醞釀中，即比照勞退新制的做法，一個月月提6%，一年是72%，因此一年的基數會用0.72來計算，而不是用舊制的2個基數來算。

除了退職金方案，對於魏啟林申請退職金被駁，金融圈有不同的看法。知情人士表示，魏啟林申請的退職金的金額大約1700萬元，國票金的經營高層認為公股正在進行薪酬改革，不宜通過他的退職金方案。但是也有金融圈人士有不同看法，尤其先前為了安泰銀行的併購案，前國票金控的總經理丁予嘉曾經因利益迴避的關係辭去總經理，當時也領了一筆金額不低的退職金，而且魏啟林在國票金任職時間長達15年，既然他也擔任董事長的國際票券有相關的辦法可以讓他提出申請，頂多是給多少的問題，不至於全數駁回。

此外，關於經營津貼到底一個月要給三巨頭多少？據了解，所謂的經營津貼行情，連兆豐金董事長和總經理現在一個月都只有拿8萬元，國票金的薪酬改革方案，一個月的經營津貼卻高達10萬元。公股人士表示，國票金的薪酬改革方案，的確把三巨頭可以領到的等值100個月的月薪降為最多只能領24個月，在月薪方面卻因為加入董事長10萬元、總經理和副董事長8萬元經營津貼，使得月薪幾乎沒降，例如董事長的月薪只有減少三萬多元而已，不論董事長或是總經理薪水都比其他的公股董總高出一大截。