【重磅快評】賴清德能為沈伯洋造浪卻處理不了金控肥貓？

國票金控肥貓事件燒了快半年，本報獨家揭露，最新進度是董事會日前通過最新變革方案，卻引發「假降薪」的爭議，資產不到兆豐金控十分之一的國票金控董座實質月薪竟比前者還多出10萬元。此案曾傳出當局意藉職位薪酬收攏地方派系，藍綠立委都看不下去，如今金控高層仍大玩文字遊戲狠咬肥肉不放，財政部長莊翠雲還能默不作聲？

國票金控今年五月改選，泛公股陣營拿下15席董事中的8席，國票金控也從民營轉為公股主導，外界改用公股標準檢視薪酬結構，接著就爆出具有耐斯集團背景的副董事長陳冠舟年薪竟高達2000萬元，立委王世堅、賴士葆痛批酬庸，大股東第一銀行、財政部隨後表態要求全面檢討，陳冠舟則刊登聲明反擊，表示支持檢討，但也點名特定媒體「雙標」翻舊帳。

始料未及的是，財政部要求國票金控檢討高層薪酬合理性，公股陣營原規劃三巨頭薪資砍6成、子公司高管獎金縮水，卻導致旗下證券、票券等子公司董總集體跳腳，揚言要告公司違反聘用約定，使得薪酬委員會一度卡關；最新進度則是董事會以「技術性合規」的方式通過變革方案，雖依規定把董座本薪壓在「部長2倍天花板」，卻巧妙透過資本額級距，額外加發10萬元經營津貼，導致實質月薪高達53.8萬元，比兆豐金控董座還多10萬元。

這場肥貓風波吵了快半年，一開始從單純的「圍剿肥貓副董」，演變成經理人集體反抗，再到近日高層大玩文字遊戲，假降薪真自肥，著下月立法院新會期開議，朝野恐將再發動一波攻勢，民進黨要擔心的恐怕不是能否收攏地方派系，而是政黨觀感變差及社會剝奪感的反噬。

賴清德著墨金融整併，近來拍板四家公股投信合併案，由第一金投信作為存續公司，一舉併購、整併其他三家公股投信打造公股旗艦投信，但是國票金控由泛公股取得主導權卻牽涉政治而變成歹戲拖棚。財政部雖已劃出紅線，但高層卻大玩「假改革、真維持」的戲碼，使得這項爭議從單純公司治理上升到牽動政黨選情與社會觀感評價 。

民進黨標榜清廉，但國票金控案卻衍生「肥貓、酬庸」的社會剝奪感，難免成為在野黨攻擊執政黨「派系分贓、治國無能」的提款機；財政部在此次國票金控薪酬改革方案中扮演關鍵的指導與監督角色，財長莊翠雲若無法拿出魄力實質逼迫國票金降薪，此案對民進黨的負面影響將繼續擴大。

在行政法律上，財政部長沒有對金控董事長薪酬案「退件」的權力， 但莊翠雲實質上是有能力推翻，而且手段非常多，包括撤換或下達指示給公股董事提修正案，財政部隨時更可凍結或擱置國票金控目前正積極推進的「公公併」可行性評估，作為制衡籌碼。

但是，莊翠雲能做到什麼程度，最後還是得看賴清德的意志到那裡？社會要問的是，賴清德有能力為沈伯洋造浪，難道處理不了國票金控董事會的肥貓爭議？