存「跨年旅遊金」！台企銀祭出日圓10%高利定存

為了讓大家在籌備跨年、年末旅程的同時，能放大手邊資金，台灣企銀自即日起推出「外幣優利定存專案」，現在只要將資金聰明配置到美元、歐元、澳幣或日圓定存，就能在拉起行李箱出發前，獲得一筆專屬於自己的「年終加碼旅費紅包」。

台灣企銀指出，本次專案具備極高的靈活度且起存門檻親民，美元、歐元、澳幣1,888 元起；人民幣18,888 元起；日圓 188,888 元起，並提供7天至12個月不等的多元天期配置。對於已有規劃年末或明年初出國的您，完全可以依照出發時程精準鎖定天期，透過穩健的利息回饋，讓團費與血拼資金在出發前夕悄悄增值。

台灣企銀表示，以熱門的日圓「換匯優利定存」為例，如結購60萬日圓後承做7天定存，短短一周年利率10%的利息收益超過1,100日圓，可輕鬆多吃一碗拉麵。

台灣企銀表示，本專案活動限全台各分行臨櫃辦理，將一路陪伴大家至115年12月31日，讓外幣優利定存化身為遨遊世界的最佳財富後盾。建議有規劃旅遊的民眾抓緊時機，提前佈局歲末年終的資產配置。