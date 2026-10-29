新台幣早盤摜破32.5價位 重貶逾1角

美國聯邦準備理事會（Fed）一如市場預期，決定維持利率不變，但市場仍緊盯 12 月的升息機率。新台幣兌美元29日早盤以32.39元、升2.8分開出，開盤後一小時內呈現走貶震盪，隨著台股盤中下跌逾800點，新台幣也進一步走貶，截至上午10點40分為止，新台幣兌美元一度貶至32.52元、貶值達1.02角。光是早盤以來，高低價差也超過1角。

美國聯準會決定維持基準利率不變，聯邦資金利率目標區間續留在3.75％至4％，符合市場原先預期。美元指數仍續留在102關卡之上，目前約落在102.06~102.3區間震盪。

另外，從亞洲主要貨幣的表現來看，日圓兌美元早盤也同樣震盪，區間落在157.604~158.066；韓元兌美元早盤則呈現走升，從1342.97升至1330.98附近；離岸人民幣兌美元則從6.6587拉回至6.6625。

至於新台幣兌美元29日早盤以32.39元、升2.8分開出後，隨著台股盤中下殺重挫超過800點，新台幣匯價也進一步走貶，早盤貶破32.5元關卡，一度來到32.52元、貶值1.02角。