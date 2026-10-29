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美國聯準會最新的利率會議結論 大型金控這樣解讀

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
大型金控認為，聯準會這次利率會議未升息，並非鷹派暫停，而是注意到金融條件收緊的風險，未來升息將更加謹慎。路透
大型金控認為，聯準會這次利率會議未升息，並非鷹派暫停，而是注意到金融條件收緊的風險，未來升息將更加謹慎。路透

對於美國聯準會的最新利率會議的結論，大型金控內部的最新評估報告指出，這意味12月升息的可能性高，但已經逐漸接近尾聲。

其中對於聯準會上修對經濟的評估至強勁（strong)，大型金控認為本次會議與上次不同的是不再全票通過，而且過去立場鷹派的Logan與Kashkari兩位理事這次選擇支持按兵不動，這或許與他們在內部討論時，應該有共識12月要升息，所以支持這次維持利率不變有關。

大型金控也解讀，聯準會的會後記者會上面提及「累積更多資訊以確定適當立場」，是一個非常明確的升息傾向，這表明未來六周除非通膨數據顯著趨緩，否則聯準會12月升息依然是基準情境。

對聯準會主席華許的說法，大型金控注意到華許特別提到「利率會滲透到經濟的各個縫隙」，已直接回應市場關於「AI資本支出對高利率不敏感」的論點，認為利率仍然有所影響，同時也暗示進一步升息將審慎評估，也會間接提供市場央行賣權。

大型金控認為，隨著10月中旬科技股出現波動以及信貸市場對大型資料中心融資趨於審慎，聯準會已察覺到高利率對資本密集型領域的邊際傳導壓力。在當前美國經濟主要由投資驅動的背景下，這樣的表述間接的表明聯準會認為市場金融條件的自動收緊，已經替Fed做一部分的緊縮工作，進而降低連續激進升息的迫切性。

因此，綜合考量這次聯準會的利率決議，以及另一方面地緣政治問題仍然持續，還有美國通膨的問題，大型金控預期，聯準會在明年第一季還會再一次升息，但之後可能進入到長期觀望期。目前市場已經充分定價12月會再一次升息（機率高達84.8%），且明年還會額外升息兩碼（1碼是0.25個百分點）。

聯準會 美國聯準會 利率

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