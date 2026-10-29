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元大人壽 帶給偏鄉藝術盛宴

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
元大人壽攜手天馬戲創作劇團前進新北市雙溪國小舉辦公益校園巡演，為偏鄉學童帶來一場兼具教育意涵與娛樂性的藝術盛宴。圖／元大人壽提供
元大人壽攜手天馬戲創作劇團前進新北市雙溪國小舉辦公益校園巡演，為偏鄉學童帶來一場兼具教育意涵與娛樂性的藝術盛宴。圖／元大人壽提供

元大人壽長期投入教育公益與偏鄉關懷，持續以實際行動落實企業社會責任，廿一日攜手天馬戲創作劇團前進新北市雙溪國小舉辦公益校園巡演，以融合戲劇、馬戲與互動體驗的創新演出形式，為偏鄉學童帶來兼具教育意涵與娛樂性的藝術盛宴，希望藉由優質藝文資源的挹注，縮短城鄉教育資源落差，陪伴孩子拓展視野、激發想像力，開啟更多元的學習可能。

本次公益巡演劇碼是由環境永續繪本改編的馬戲親子劇「小綠仙子出任務」，將環境教育融入表演，例如演員以「冷氣設定廿六度搭配電風扇，是愛地球的行為嗎？」等互動對答，喚起孩子們的興趣，讓節能減碳觀念在寓教於樂中扎根，展現企業深耕公益、推動永續教育的具體行動。

偏鄉學童接觸專業藝文活動的機會相對較少，元大人壽透過公益校園巡演計畫，將優質藝文資源帶進校園，讓孩子們觀賞演出時也培養創意思維、表達能力與團隊合作精神，為未來成長與學習奠定更寬廣的基礎。

天馬戲創作劇團為亞洲首獲ISO 20121永續活動管理系統認證的藝文團隊，元大人壽指出，本次合作融入永續發展理念，將藝術教育帶入偏鄉校園與學習體驗，深化學童對環境議題的理解與實踐，提升永續意識與行動力；未來將持續整合集團資源與公益力量，以更多元且具影響力的公益行動，陪孩子快樂學習、安心成長。

元大人壽 偏鄉 藝術

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