元大人壽 帶給偏鄉藝術盛宴

元大人壽長期投入教育公益與偏鄉關懷，持續以實際行動落實企業社會責任，廿一日攜手天馬戲創作劇團前進新北市雙溪國小舉辦公益校園巡演，以融合戲劇、馬戲與互動體驗的創新演出形式，為偏鄉學童帶來兼具教育意涵與娛樂性的藝術盛宴，希望藉由優質藝文資源的挹注，縮短城鄉教育資源落差，陪伴孩子拓展視野、激發想像力，開啟更多元的學習可能。

本次公益巡演劇碼是由環境永續繪本改編的馬戲親子劇「小綠仙子出任務」，將環境教育融入表演，例如演員以「冷氣設定廿六度搭配電風扇，是愛地球的行為嗎？」等互動對答，喚起孩子們的興趣，讓節能減碳觀念在寓教於樂中扎根，展現企業深耕公益、推動永續教育的具體行動。

偏鄉學童接觸專業藝文活動的機會相對較少，元大人壽透過公益校園巡演計畫，將優質藝文資源帶進校園，讓孩子們觀賞演出時也培養創意思維、表達能力與團隊合作精神，為未來成長與學習奠定更寬廣的基礎。

天馬戲創作劇團為亞洲首獲ISO 20121永續活動管理系統認證的藝文團隊，元大人壽指出，本次合作融入永續發展理念，將藝術教育帶入偏鄉校園與學習體驗，深化學童對環境議題的理解與實踐，提升永續意識與行動力；未來將持續整合集團資源與公益力量，以更多元且具影響力的公益行動，陪孩子快樂學習、安心成長。