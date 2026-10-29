財富管理論壇11月5日登場 江浩農：AI仍是投資主線

2026年第4季全球金融市場變數集中，Fed利率會議、科技大廠財報與美國期中選舉幾乎都擠在10月底至11月中旬，中東局勢也尚未明朗。台新投顧總經理江浩農表示，高利率環境下，股票應押確定性、債券控制存續期間，同時保留避險部位；展望2027年，AI仍是投資主線，但市場將開始「算帳」，從過去關注雲端服務供應商（CSP）投了多少錢，轉向檢視究竟回收多少。

經濟日報將於11月5日舉行「財富管理論壇—通膨變局 資產配置新策略」，江浩農將發表專題演講，主題為「洞見市場，引領財管新趨勢」。本論壇由中國信託銀行、國泰世華銀行、台新銀行、永豐金證券、富蘭克林證券投顧等協辦。

中東緊張局勢持續升溫，江浩農指出，油價則是通膨能否順利降溫的重要因素。美伊目前仍沒有共識，紅海航運也持續受到威脅，若油價一直居高不下，通膨回落時間就會拉長。政治面則聚焦美國期中選舉。江浩農表示，預測市場上民主黨拿下參議院的機率已經反超，但市場還沒有把民主黨同時掌握參眾兩院的情境計入。若國會由民主黨全面掌控，又拿下多個關鍵州州長，市場可能擔心AI資料中心建設與川普政策推動受到更多牽制，股市短線有拉回的可能。

面對升息及通膨等問題，江浩農認為，利率高且可能維持一段時間，本益比很難再往上撐，股市後續表現將取決於企業獲利能否真正兌現，資金也會往獲利能見度高、現金流穩定的公司集中。因此建議的配置思路是「股票押確定性，債券控制存續期間，同時保留避險部位」。

股票方面，江浩農建議加碼獲利已實際入帳的AI科技龍頭，以及按用量計價的軟體公司；資料中心不動產投資信託（REITs）可留意手握電力與土地資源的業者，銀行則偏好存款基礎穩健的資產敏感型大型銀行。至於對利率敏感、又依賴外部融資的高評價股，則應減碼。債券配置上，建議存續期間先放在短中段，長天期公債與低評等非投資等級債暫時避開。等經濟數據轉弱、美伊局勢明朗、Fed升息路徑底定，再逐步拉長存續期間。黃金現階段維持基本部位，對沖地緣與通膨風險，條件明朗後再加碼。