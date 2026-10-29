錢荒說 央行總裁不贊同

近期銀行積極攬存，引發市場對銀行資金吃緊的疑慮。中央銀行總裁楊金龍昨（28）日表示，非常不贊同「錢荒」的說法，目前國銀流動性覆蓋比率（LCR）約120%是「剛剛好」，至於部分貸款客戶感受到資金排擠，主因今年製造業及股市資金需求非常暢旺。

楊金龍昨日赴立法院財政委員會進行業務報告，多名立委關切國內銀行「錢荒」議題，楊金龍指出，針對媒體報導現在是「錢荒」，「我非常不贊同這種說法」，他指出，過去銀行LCR達130%，有點偏高，現在120%是剛剛好。

根據金管會監理指標，截至今年8月底，37家本國銀行（不含輸銀）LCR平均數為120.57%，高於最低標準100%。

楊金龍指出，如果銀行真的出現「錢荒」，放款年增率不可能維持這麼高。他強調，銀行積極攬存，主要是存款結構問題，而非整體資金不足。

楊金龍說明，部分銀行存款來自大型企業，這類資金可能隨時大額流出，穩定性相對較低，因此銀行希望提高小額存款比重，並透過發行金融債券等方式，強化資金來源穩定性，改善流動性指標。