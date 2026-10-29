股匯不放颱風假 央行總裁說涉及層面大

中央銀行總裁楊金龍昨（28）日表示，股市與颱風停班課脫鉤議題涉及層面很大，將視金管會態度，央行在外匯方面配合。

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前提到，台北市為全台金融核心，目前股市沒有與颱風停止上班上課脫鉤，未來可討論是否個別設定標準。國民黨立委林德福昨日也在立法院財委會關切股市與停班課脫鉤議題。

楊金龍表示，由於牽涉投資人、銀行、證交所、期交所、櫃買等單位，若改為居家作業，機制與流程都需思考。由於股市的主管機關為金管會，應先看金管會的態度為何及如何安排，視金管會後續決策，央行將針對外匯相關業務配合辦理。

楊金龍表示，央行旗下有三個單位，在颱風假期間需要持續運作，包括秘書處、外匯局、業務局，以外匯局為例，由於國外市場、海外銀行等持續運作，需要提供外幣資金。楊金龍強調，單位主管會視颱風強弱進行人員調配，若同仁颱風天沒辦法出勤，也不影響考績。